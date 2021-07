Tras sufrir un punzante dolor de cabeza y ser internada, Mercedes Ninci recibió el alta y se encuentra en reposo en su hogar. Pero a pesar de la mejoría en su cuadro, una radio de Capilla del Monte la dio por muerta y la periodista salió a desmentir al noticia: "Quiero hacer una denuncia".

"Quiero decirles que acá estoy. Los perdono", expresó la cronista de Radio Mitre en diálogo con "Los Ángeles de la Mañana". Y agregó sobre su estado: "Puedo sentarme y caminar, pero no subir escaleras ni conducir. Eso quedará pendiente para más adelante. No puedo levantar peso, ni siquiera una jarra de agua".

"Nunca me había pasado en la vida. En 30 años no falté nunca a la radio ni por un resfrío, solo cuando tuve que parir. Siempre tuve una salud bárbara. Me hicieron una punción para descartar un aneurisma cerebral y meningitis. Ahí salió más líquido del que tenía que salir, por eso me seguía doliendo después. Estuve mirando al techo varios días. Resucité. Volví a casa, pero no puedo manejar porque tengo que estar en posición plana para que el líquido que tengo vuelva al cerebro. Acostada no siento dolor", detalló la ex panelista de "Lo de Mariana".

Por otro lado, la cordobesa reveló que tenía miedo de tener un ACV a causa de la herencia familiar: "Mi mamá tuvo dos ACV. Tenía el miedo de que me pasara lo que le pasó a ella. También me acordé de Verónica Guerman, la fotógrafa, que le sucedió algo similar. Se me vino la imagen de ellas y el miedo no ayuda".

"Me llamó mucha gente, casi todo el país, pero no le contesté a todo el mundo. Yo me asusté realmente. Estas cosas pasan, pero hay que bajar un cambio. El dolor que me agarró fue de golpe y me desvanecí. Fue realmente sentí que me estaba muriendo. Fue una cefalea en estallido secundario con probable síndrome de vasoconstricción", cerró.