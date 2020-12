Verónica Ojeda atraviesa un nuevo drama en su vida luego de la muerte de Diego Maradona. Es que la mediática no solo se vio afectada económicamente, sino que ahora debe acompañar a su hijo Dieguito Fernando (7) a procesar de la mejor manera posible la pérdida de su padre.

"Dejaron a Dieguito Fernando sin obra social, casi en el instante en el que fallece Diego Maradona. Recordemos que Dieguito tiene un montón de tratamientos. Llamó y se la dieron de baja. En este momento la está pagando ella", advirtió Cinthia Fernández en "Los Ángeles de la Mañana" sobre la complicada situación que vive Ojeda.

Además, la panelista destacó: "Dieguito está con muchos tratamientos pendientes que son costosos". En la misma línea, comentó que el niño no está pasando un buen momento por la muerte de su padre: "Va a arrancar la psicóloga la semana que viene por todo esto, porque el nene llora. Pregunta por qué se fue su papá al cielo con sus abuelos".

Diego Maradona junto a Dieguito Fernando (Instagram)

Por su parte, Mario Baudry, abogado y actual pareja de Verónica Ojeda, se refirió al estado de Dieguito Fernando y reveló que el pequeño “llora todas las noches y está triste”. “Verónica no estuvo en condición de decidirlo, porque lo decidieron entre las tres hijas y lo que ustedes ven en el acta que se firmó. A Verónica no la dejaron entrar ahí”, declaró el letrado sobre la casa de Nordelta donde pasó sus últimos días el Diez.

“Dieguito tiene 7 años, está triste, llora a la noche, y te voy a repetir lo que me dijo Verónica el primer día: ‘A mí, Mario, la plata no me interesa, ni la sucesión, ni nada por el estilo, me interesa solamente cuando mi hijo sea grande poder explicarle, cuando me pregunte, qué le pasó a su papá y que el nene cierre su ciclo de vida’. Porque a veces, cuando perdemos un familiar tan pequeños, los niños, sobre todo con los problemas que él tiene, van a seguir buscándolo. Y él lo que va querer es darle una respuesta a su hijo para que cierre su ciclo de vida y pueda empezar a conocer a su papá leyenda”, detalló el abogado.

Y cerró: “Porque Dieguito conoce a su papá, al que se tiraba en el sillón y apoyaba la cabeza en la pierna y se ponía a jugar con la tablet. O al nene que se tiraba arriba de él a jugar en el pasto. O a su hijo le bastaba con que su papá estuviera parado y le tirara la pelotita un poquito porque tiene 7 años. Su hijo no conoció al Maradona estrella, conoció a su papá. El nene va a seguir viendo a su padre durante muchos años en televisión y, en ese contexto, Verónica quiere darle una respuesta”.