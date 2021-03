A tres meses de la muerte de Diego Maradona, Verónica Ojeda comenzó a animarse a brindar entrevistas públicas y contar cómo transita el duelo por el fallecimiento de su ex además de manifestar su preocupación por el impacto de la pérdida en Dieguito Fernando.

El pequeño de siete años, fruto de la relación de Ojeda con el Diez, es el menor de los hijos de Maradona y una de las personas más afectadas ya que durante la cuarentena por coronavirus había afianzado aún más su relación con el ídolo de Boca Juniors.

Tras el fallecimiento de su padre, el nene comenzó con acompañamiento psicológico para que lo ayude a superar esta dura etapa ya que pregunta constantemente por él, según Ojeda.

"Dieguito me empezó a decir que quería ver a su papá. Ahí caí en la realidad y en la terrible lucha que sigo teniendo. Todos los días me pregunta por su papá, y aunque yo le cuente una historia, él sigue. Le digo que Diego está en el cielo, que mirando las estrellas busque la más grande porque ahí es donde está su papá y él lo cuida, pero eso como que ya no va más, quiere verlo a él", contó conmovida en "Los Ángeles de la Mañana".

En medio de la investigación judicial para determinar las causas del fallecimiento repentino del astro del fútbol que tiene en la mira a su círculo profesional como el neurocirujano Leopoldo Luque, la maestra reveló que su nene le pregunta "¿por qué los médicos no lo salvaron?". "Son cosas que me matan. La lucha es el día a día ahora con Dieguito. ¿Qué le puedo decir yo a Dieguito con esas preguntas? Son muy duras", reflexionó.

Además contó: "Yo no quiero que a Dieguito lo comparen con el padre o que siempre tenga que vivir con ese peso. De hecho yo nunca lo llevé a fútbol, ahora es él el que me lo pide. Me dijo el otro día: 'mamá, quiero jugar al fútbol, quiero ser futbolista, quiero jugar a la pelota'”.

Y con lágrimas en los ojos confesó: "Me dijo: 'Como papá era el número uno, yo voy a ser el dos'. Eso me decía. Esas cosas que me dice Dieguito a mi me matan, me parten el alma".