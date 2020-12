Tras la muerte de Diego Maradona, una de las que más habló en los medios fue Verónica Ojeda, para no quedar desamparada con su hijo Dieguito Fernando frente a los confictos por la sucesión y herencia del astro que iniciaron el 25 de noviembre. Ahora, se conoció cómo es el estado actual del pequeño por el duelo que sufre.

En las últimas horas, Ojeda había hecho un descargo en Instagram porque no podía creer que su hijo, de siete años, haya recibido una carta documento para notificarle una novedad sobre las causas que Diego Maradona tenía con su ex esposa, Claudia Villafañe, pero que no tiene ningún tipo de efecto ni validez legal.

El nene, fruto del amor entre Vero y Diego, está a punto de cumplir ocho años, y en el último tiempo había consolidado un gran vínculo con su papá. Según contó Mario Baudry, abogado y pareja de su mamá, por la muerte del "Diez" el chico estaba tan angustiado que no paraba de llorar y su mamá no sabía cómo acompañarlo en su duelo.

"Tiene una psicopedagoga y un estudio en Ezeiza que le da contención; le hacen todo el tratamiento”, reveló el letrado en "Los ángeles de la mañana".

Además, contó que el niño busca constantemente a su padre: "Para Dieguito, Diego no era el astro de fútbol, sino simplemente su papá. Él busca jugar a la tablet con él y tenerlo a Diego en una silla... Que le tire la pelota con la mano. Busca ese Diego, no al que todos conocemos".

"Pide mucho por el papá. A la noche, cuando vamos al campo, me saca y me dice 'vamos afuera'. Se pone a mirar las estrellas buscando a su papá. Y cuando está nublado dice 'porque hay nubes, papá no me puede cuidar'. En esas condiciones está Dieguito", concluyó emocionado.

