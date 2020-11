Diego Topa disfruta de su presente junto a su hija Mitai, quien fue concebida a través de un vientre subrogado en Estados Unidos.

En una entrevista, el conductor infantil abrió las puertas de su vida personal y reveló que tiene una llamativa fobia que sorprendió a sus fans: “Le tengo fobia a las aves. Sobretodo a las palomas. A las gallinas, a las aves en general. Pero es fobia feo“.

Además reveló a qué acudió para superar este problema: “Lo he llevado a terapia y todo. Me han pasado cosas. Es fuerte lo que te pasa. Se llama colombofobia. Te agarra como un pánico y es horrible. Una vez me persiguió un avestruz, yo iba con unas galletitas pero no sé si fue eso”.

“Es feo tener ese tipo de fobia porque no respondes por vos. No sabes lo que te puede pasar y reaccionas de una manera muy abrupta. No hay manera de frenar ese impulso“, agregó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Por último reveló con humor qué le dijo su psicólogo: “Primero analizamos varias cosas pero tuvo una frase que fue genial. Me dijo 'si una paloma se entera que es importante para Topa no sabes lo que sería de famoso'".

