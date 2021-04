Diego Topa visitó "Los Mammones" y allí hizo un repaso por su exitosa carrera como animador infantil. Sin embargo, reveló que su camino no fue fácil: “Empecé estudiando teatro a los trece años. Un domingo se lo dije a mi viejo. Abrí la revista Teleclic… En mi casa en mango costaba… Elegí una escuela de teatro, la más barata. Y me anoté con Esteban Mellino, el profesor Lambetain”, recordó la estrella infantil de Disney en el ciclo de Jey Mammon.

En ese sentido, Topa habló de uno de los hitos más importante en su vida: convertirse en padre de Mitai en 2020. El artista pudo ser papá gracias al método de subrogación de vientre. “Me cambió todo. Llegó para llenar de amor nuestra vida. Tiene una luz. Es hermosa. Me mira en la tele y me dice ‘papá’. Me reconoce. Uh, el pediatra me dice ‘cero pantalla’… Se está enterando ahora”, contó pícaro.

.

Cuando Jey le preguntó qué lo emociona, él respondió seguro: “Mi hija me emociona. Fue algo soñado… Verla reír, es lo más hermoso que me pasó. Me derrito”. Y agregó: “La tuve por subrogación de vientre en Estados Unidos, donde es legal”.

En la misma, línea, también reveló los costos que tuvo el tratamiento: “Hay miles de cosas, estudios médicos… Cuatro años de trámites”. Pero aseguró que el deseo fue más fuerte que cualquier impedimento burocrático: “Desde que soy chiquito quería ser papá”.

“Nos vamos a acompañar toda la vida juntos”, expresó al recordar el momento que pudo tenerla en brazos y además manifestó orgulloso que su hija duerme en su cuna desde los seis meses.