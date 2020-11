A finales de septiembre de 2020, el papá de Diego Ramos murió después de contagiarse de coronavirus. Al igual que su padre, el actor y su mamá también recibieron diagnósticos positivos de la enfermedad.

Diego Ramos tuvo coronavirus al igual que sus papás

En su visita al programa de Mirtha Legrand, donde Juana Viale la está reemplazando, el actor de "SEX" narró cómo vivió esta dolorosa situación: "Yo me guardé, mi mamá por suerte solo estuvo internada dos días y mi papá lamentablemente falleció. Ya venía medio mal de salud, había tenido dos internaciones en terapia intensiva durante la pandemia. Es horrible porque esperás todos los días un llamado que te cuenta el parte".

"Es tanta la responsabilidad de los trabajadores de la salud en estos momentos... Es terrible porque esperás ese llamado rogando que esté bien. Es tan solitario y eso es lo que le agrega el plus", continuó. Por su parte, la conductora agregó: "Igual uno nunca está del todo preparado".

El papá de Diego Ramos murió dos pisos arriba de donde estaba internada la mamá del actor

"Yo me fui preparando para dar la noticia, ya que era el que lo acompañaba siempre. Lo tremendo de mi caso es que mi mamá estaba internada dos pisos arriba de donde se estaba muriendo mi papá", indicó con seguridad frente a los demás invitados: Rocío Quiroz, Arturo Puig y Tomás Kirzner.

"Yo tenía que darle la noticia y no podía. Esas cosas son las que le agregan tristeza a la tristeza misma de la situación. En contrapartida, se activa un protocolo de amor de todo el mundo que se preocupa por vos. Y me di cuenta que la muerte también puede ser una celebración", terminó emocionado.

"Es triste y solitario", manifestó Diego Ramos sobre el coronavirus

Tras el fallecimiento de su padre, la figura le dedicó un sentido texto de despedida en Instagram: "Chau Pa! Termine mi aislamiento por Covid positivo, mi mamá sigue aislada unos días más y mi papá, lamentablemente, no le pudo ganar. No me gusta aleccionar, pero si estás pensando 'mejor lo tengo y me lo saco de encima', te cuento que no está bueno".

"No sabes quien se puede contagiar y cómo le va a afectar. Como te puede afectar a vos y que vas a sentir. Se vive a veces con miedo, otras con incertidumbre y siempre en soledad. Faltan abrazos, besos y caricias. Por suerte, sobra amor y eso es lo que siempre va a quedar", terminó.

