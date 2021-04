El estreno de "TV Nostra" tuvo a todos pegados a la televisión con la exclusiva entrevista que le hizo Jorge Rial a el polémico abogado Matías Morla. Mientras que las panelistas Marina Calabró y Ángela Lerena estuvieron abocadas a la información periodística durante todo el programa, Diego Ramos se encargó de sumarle su cuota de espontaneidad y sentido común al nuevo ciclo de América.

Jorge Rial, Diego Ramos y Marina Calabró.

“Yo lo que intento, y es lo que dije ayer en chiste, es aportarle un poco de ignorancia a la mesa”, manifestó conpicardía el actor en "Es por Ahí" y agregó convencido: “A mí no me interesa sabérmelas todas, yo no me las sé todas. Estar delante de una cámara no me hace saber todo, ser brillante, estar informado o ser culto”.

“Desde ese lado, a mí también me gusta la pregunta, que sea más corta y menos importante que la respuesta. Me gusta que la gente tenga su punto de vista, y que ponga el punto donde quiera ponerlo, no cortarlo (al hablar) todo el tiempo”, cerró en diálogo con Guillermo Andino y Soledad Fandiño.