La pronta salida del aire de "TV Nostra" generó gran polémica dado que su propuesta iba a ser muy distinta de lo que terminó siendo. Por la baja audiencia, Jorge Rial decidió dar de baje el ciclo y dejó sin trabajo a sus panelistas, entre los que estaba Diego Ramos.

El actor habló al respecto en una entrevista y dio detalles del inesperado final y lo comparó con "Los Mammones".

"Jey está haciendo un programa humorístico, exactamente lo que iba a ser Tv Nostra. Jorge dio la explicación más sincera posible, no lo encontró", comenzó diciendo en el envío radial "Agarrate Catalina"

"Él quería despuntar el vicio con la política. Nunca fue el show que yo quise”, se sinceró.

Y se lamentó porque dejó muchas cosas para acompañar al conductor: “Yo venía con tres trabajos, de repente se tuvo que frenar el teatro, estoy en la radio y antes estaba en Cortá por Lozano y me fui para el programa. Yo me arrepiento porque nunca fue el programa en el que me convocaron, a mí me convocaron para hacer un show, por suerte me callaba la boca, hoy no hablar aunque sea al cohete, también te valen las críticas”.

Y como al enterarse de la noticia del final Diego se había mostrado muy enojado con el ex "Intrusos", al ser consultado al respecto, reveló: "Él estaba muy mal, sobrepasado por esto. Yo vi una persona muy asustada por la pandemia y con respecto al programa realmente lo estaba buscando, él intentaba mucho".

"Para mí fue un buen compañero, a mí me cayó como un baldazo de agua fría de todos modos. Supongo que mi relación con Rial está bien, nunca más hablé ni lo vi”, concluyó.