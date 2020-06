Diego Ramos contó que lleva dos años de relación y confesó: "Hablar de mi intimidad no me gusta y nunca me gustó. Sea lo que yo sea o lo que me guste. Siento que mi vida es lo más normal del mundo".

"A lo mejor, en otras épocas, yo suponía que era mejor no decir ciertas cosas, porque eran otras épocas, precisamente. Antes no me exponía yo, ahora no expongo algo que no quiero", expresó el también conductor.

.

Luego, el actor sostuvo que le parecía que "no es necesario aclarar algunas cuestiones". "No soy reservado, pero tampoco me parece andar revelando cosas que creo que son obvias. Convivo, no me escondo, de hecho, me pueden ver en cualquier lado en pareja y todo el mundo sabe, pero no me veo contándolo públicamente", dijo.

"No tengo ningún problema con lo que soy y siempre fui. No tengo problema en expresarlo, soy feliz con eso. No tengo necesidad de sentirme contra la pared. Yo no elegí lo que soy, soy así, y soy así orgullosamente así", reflexionó el actor y al final del programa se animó a más: "Siempre voy a apostar por el amor y lo que soy, con todos mis errores, pero yo soy esto. Y... se llama Mauro", reveló en "PH".