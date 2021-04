Diego Ramos atraviesa un nuevo desafío en la pantalla chica ya que aceptó ser panelista del programa de Jorge Rial, "TV Nostra", en América mientras que en el plano personal se encuentra muy enamorado de su novio Mauro.

Invitado al ciclo de Pampita, la modelo quiso saber sobre la vida privada del artista y le consultó sobre la posibilidad de ser padre junto a su pareja. A lo que Ramos contestó sincero: "La verdad es que no pienso mucho en eso, ni siento que sea una deuda pendiente”.

“Hay algo que me sucede a mí que es que, cuando era más joven, no suponía que en algún momento iba a poder casarme, tener hijos y legalizar mi situación. Por suerte, ahora se puede en el país pero me parece que es un chip que todavía no cambié”, continuó.

.

Luego explicó que ser padre no es prioridad para él: "No es por eso que no tengo hijos ni nada por el estilo, pero no es algo que necesite hacerlo o sienta que me va a llenar desde otro lugar más que mis sobrinos o los hijos de mis amigos”.

En ese sentido en "Pampita Online", el artista contó, a corazón abierto, qué método elegiría para ser papá: “En el caso de querer tener un hijo, yo creo que adoptaría y quizás un niño o una niña un poco más grande. No cierre esa puerta, pero tiene que ser en los próximos años para que pueda levantarlo porque sino el cuerpo ya no me va a dar”.