En enero pasado, Diego Poggi sorprendió en Twitter al compartir un chat de mensajes con su papá. En los mismos, el periodista le revelaba que tenía novio y la respuesta de su padre fue súper hiriente: "Olvidate que tenés papá".

Luego de la repercusión que generó su publicación en la red social del pajarito, el conductor se arrepintió de haber mostrado las fuertes palabras de su familiar. "Hoy no lo volvería a escribir, exploté de la peor manera y no me di cuenta de la magnitud que tomó", expresó días después en "Los Ángeles de la Mañana".

Sin embargo y tras lo sucedido, el joven contó que actualmente no mantienen comunicación. "Mis viejos no conocen a mi novio. Eso va a ser un proceso largo. El primer lugar, donde se discrimina es en la familia. Hoy no estoy hablando con mi papá. Es mecánico y yo creo que siente vergüenza de decir que su hijo es gay en un ambiente de trabajo tan machista”, reveló en el ciclo radial "No se puede vivir del amor", que conduce Franco Torchia.

Por último, el comunicador aclaró que su papá siempre supo cuál era su orientación sexual pero que era la primera vez que le contaba que estaba en pareja con un hombre. “Mi papá ya sabía que me gustaban los chicos, pero no lo quería ver, por vergüenza o egoísmo”, concluyó.