Marcelo Tinelli buscó innovar con la programación de “ ShowMatch” para el 2021. Esta temporada tiene a “La Academia” de lunes a jueves mientras que los viernes estaban reservados para el humor, en homenaje al grupo de actores que formaron parte del ciclo en sus comienzos.

Sin embargo, el staff del programa recibió una mala noticia en las últimas horas. Según lo detallado por Diego Pérez en una entrevista con Marcela Coronel en “Mientras Tanto”, la sección humorística llegó a su fin antes de lo planeado por la producción.

“Yo inicié este año con que los viernes eran ShowMatch de humor. Ayer se dio por terminado el ciclo, no les funcionó como esperaban, Marcelo no estaba muy convencido”, reveló el humorista. Pérez estaba al frente de “El Insoportable” junto a José María Listorti, la mítica sección en la que interactuaba de forma molesta con algún invitado.

Diego Pérez hizo "El Insorportable" con distintas figuras.

Además, detalló la forma en que se enteró de lo ocurrido: “Cuando vi que dos semanas no salió hablé con uno de los productores y me dijo "ya esto parece que no va". El integrante histórico de “ ShowMatch" reveló una charla que tuvo con la producción: “Lo llamé al Chato Prada y le dije libérense de mí, yo tengo laburo. Nunca viví cobrando sin laburar. Me dijo que justo le iban a comunicar a todos que no seguía”.

A pesar de la decisión que tomaron, Pérez se mostró agradecido con Marcelo Tinelli y el resto del equipo del ciclo. “El Chato me decía que el insoportable es inoxidable, ellos cuentan conmigo si me llaman. Le dije que si mañana Ricardo Darín o Guillermo Francella estrenan una película y quieren que haga el insoportable yo voy, soy incondicional con Marcelo”, expresó en la entrevista.

La sección de humor no tuvo el resultado esperado.

Si bien no se confirmó de manera oficial, las declaraciones del humorista dieron a entender que también ha finalizado “Politichef”, el reality que parodiaba a “MasterChef Celebrity” con imitadores de figuras de la política argentina. “Creo que van a contar con Fátima Flórez o Freddy Villarreal que hacen imitaciones. Aunque yo no hablé con Robertito Peña, Pichu Straneo o Carna sé que ellos van a estar”, comentó sobre los integrantes del show que permanecerán.

Por último Pérez se refirió al estilo de comedia que intentaron llevar a cabo en las últimas semanas. “Sentí que es un humor que está bueno pero para recordarlo, para los 30 años de Showmatch, para ponerlo en el recuerdo. Por ahí nos quedó más el recuerdo o la nostalgia de lo que fue, que fue hermoso y divino”, finalizó.