Resultó algo decepcionante la promocionada subasta internacional de 87 objetos pertenecientes a Diego Maradona. Si bien se esperaba recaudar al menos un millón de dólares, luego de tres horas de puja online apenas se llegó a 26 mil. Y lo más llamativo: la estrella de la jornada, la mítica casa de Villa Devoto donde vivieron los padres del Diez hasta sus últimos días, no tuvo oferentes. El chalet, que tenía una base de US$ 900.000, quedó sin ofertas mientras que el objeto por el que más se pagó fue el cuadro "Entre Fiorito y el cielo", realizado por la artista Lu Sedova. Esta obra al óleo, de 1,70 x 1,70 centímetros, se vendió en US$ 2.150. La " Subasta del 10", realizada por el grupo Adrián Mercado, finalizó a las 14.15, sin que se hubieran vendido tampoco el departamento de dos ambientes en Mar del Plata (de base 65 mil dólares), dos BMW (de base 225.000 y 165.000 dólares) y un multiplaza Hyundai (38.000 dólares). Como dato de color, se vendió un juego de sapo que Maradona se llevó a Dubai: de una base de 200 dólares se bajó el martillo en 1.700. Otros objetos vendidos muy por encima del precio de base fueron una camiseta Macron del Napoli Nº 10 (de 300 a 1.500 dólares) y una camiseta argentina XL Nº 10 "DIEGO" (de 300 a 1.300 dólares). La subasta comenzó a las 11.24 con la venta de un sombrero a 320 dólares, que tenía una base de 60. Al inicio también se vendió a 520 dólares una gorra tricolor Venezuela "4F", que recibió de manos del mismo Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y usó en el estadio Malvinas Argentinas. Otro objeto por el que hubo una puja fue el cuadro con Fidel, de 65 x 55 cm., que simboliza la "gran amistad con Fidel Castro" y fue vendido en 1.600 dólares". Otro cuadro que se vendió es la obra de de Marilyn Monroe que tenía Diego Armando Maradona en su casa de Dubai, de medidas 1,96 x 1,48 mts. Al mismo valor se llevaron la guitarra criolla autografiada por el guitarrista flamenco Vicente Amigo, con la dedicatoria al frente: "A Diego Armando Maradona, el más grande de la historia". . Los artículos más baratos vendidos fueron cuatro remeras y dos corbatas, todo a 70 dólares cada una. Participaron de la puja unas 1.500 personas de distintos países. Además, 81.389 personas vieron la publicidad del evento y 98.140 "hicieron click para poder entrar a ver los lotes", explicó.