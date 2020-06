Este fin de semana Diego Maradona le dedicó un tiempo a alguno de sus hijos. Por un lado, recibió en la puerta del country de Bella Vista a Verónica Ojeda, que le llevó a Dieguito Fernando.

Como el protocolo no permite que ingrese nadie, los tres estuvieron un rato juntos en la puerta. Por otra parte, defendió a su amigo y abogado Matías Morla cuando Dalma y Giannina reclamaron que no tienen el número de celular de su padre.

"Me salvó la vida en todos los sentidos. Yo estaba en la ruina cuando él me agarró. Lo que pasa es que las chicas decidieron estar con la madre y Matías es el que me defiende de Claudia. Por eso es lógico que ellas se enojen con él. Tienen que entender es que me defiende de quien me robó, y hasta que la madre no me devuelva todo lo que es mío, nosotros vamos a seguir peleando", reveló en diálogo con Clarín.

"Bueno, viejo, entonces que se banquen la que les toca, pero que no digan cosas que no son. Yo hablo con todos… Con todos los que quieren hablar conmigo. Hablo con periodistas, con amigos, con jugadores, con técnicos… Con mis hijos hablo todos los días. Y con Dalma y Gianinna también. Lo que pasó el otro día fue que Gianinna me llamó y después medio que me quiso mandar a… Y, bueno, yo ya estoy grande para eso. Ella enseguida salió en lo de (Jorge) Rial armando quilombo que es lo que más les gusta", disparó.

Por último, fue lapidario con Claudia: "Ella no es un buen ejemplo. Esto te lo digo yo y asumo lo que quiera hacer Claudia. Pero que no me vengan a romper los huevos con que ‘está borracho’ o que ‘lo manejan’".