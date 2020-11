. . .

.

.

. . . . . . . .

Questo periodo di merda non finisce....dopo la grande ansia per papà,oggi abbiamo ricevuto l’esito del tampone e purtroppo sia io che @rebelle_heart siamo positivi al Covid 19!!!Siamo sintomatici e vi assicuro che non è per nulla piacevole! Hoy llegaron los resultados del hisopado q hicimos yo y @rebelle_heart!!Lamentablemente dimos positivos al Covid 19,somos sintomáticos y ojalá termine todo rápido!Cuidense por favor!! #dieguitogram #nonmolliamo