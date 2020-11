Llegando al fin de 2020 todo el mundo tiene planes para el nuevo año y Diego Leuco es uno de los que decidió cambiar de aire. El periodista, que ganó popularidad al lado de Jorge Lanata, decidió dejar "Lanata sin filtro", programa de Radio Mitre y sorprendió a todos.

El hijo de Alfredo Leuco se reunió con Jorge el viernes para contarle que iba a terminar su participación en el envío a fin de año. Tras recibir buenos deseos del conductor, le informó la noticia a los directivos de la emisora

Ante los rumores, Leuco confirmó su partida: “Es verdad, hablé con Jorge y me entendió perfectamente. Luego de tantos años tengo ganas de hacer otra cosa, es un fin de ciclo. No hay ningún motivo especifico, es una etapa hermosa que termina y vendrán otras cosas”, dijo al portal Teleshow.

Luego contó que la decisión no tiene que ver con alguna propuesta y hasta dejó entrever que esta esperando algún llamado: "Mi contrato creo que vence a fin de diciembre de este año, así que estoy libre a partir de esa fecha. La verdad es que la radio está muy bien armada, así que no sé, si hay lugar me quedo en Mitre, sino buscaré otros rumbos. Yo estoy muy cómodo en la radio, pero para ser sincero no tengo ninguna propuesta concreta de ninguna radio”.

El 31 de diciembre Diego dirá adiós a Lanata y ese mismo día comenzará sus vacaciones hasta febrero. Luego se reincoporará a Telenoche y a su programa de TN "Ya somos grandes".

Por sus declaraciones, el cronista da a entender que está en busca de nuevos rumbos, por lo que no extrañaría que quiera conducir su propio ciclo en Mitre o alguna otra señal líder.