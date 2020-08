Diego Leuco recibió una catarata de críticas en las redes tras realizar un polémico gesto en vivo. Durante su ciclo en " TN" informaron acerca del crecimiento de casos de coronavirus en el país y en ese momento una de las cámaras lo enfocó de manera inesperada.

El periodista estaba con la cabeza hacia abajo y luego se lo vio apretando el puño izquierdo a modo de festejo. Su reacción sorprendió a los televidentes ya que en ese instante hablaban de los muertos por la pandemia. El gesto del conductor se hizo eco en las redes y se convirtió en trending topic debido a la gran cantidad de mensajes en contra de lo que hizo al aire.

El fuerte cruce entre Diego Leuco y Diego Brancatelli

Muchos colegas de Leuco quedaron boquiabiertos y mostraron su indignación en Twitter como Diego Brancatelli, quien le pidió una explicación: "Hola @diegoleuco! ¿Cómo estás? Serías tan amable de contarme que te llevó a festejar con el puño apretado? No quiero imaginar que te alegra llegar a los 10 mil casos diarios... ¿O te cantaron por la cucaracha un gol de Boca?".

El comunicador no tardó en contestar: "Con todo gusto, Branca. Te cuento: Me avisaron por retorno que pasamos a liderar en rating. No se si te pasó alguna vez, pero se festeja como gol el esfuerzo y el trabajo en equipo. Te adjunto la planilla de Ibope que, como bien sabés, viene con un minuto de atraso. Un abrazo".