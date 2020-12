Diego Maradona falleció hace casi dos semanas y su muerte continúa conmocionando a millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, el círculo cercano del Diez comenzó a hacer los preparativos para la división de la herencia y los bienes personales del ex futbolista.

De acuerdo a un informe de "Intrusos", los abogados de Dalma, Gianinna, Jana, Dieguito Fernando y Diego Jr. se van a reunir en conjunto para discutir la división con Matías Morla, abogado y apoderado del astro del fútbol.

Los hijos de Maradona darán un paso para comenzar con el proceso de la herencia del Diez

A pesar de todas las circunstancias, el hijo mayor del ídolo confesó que se enteró del encuentro por televisión. Y, por el hechode estar en Italia, no sabe si va a poder enviar un representante para que participe del evento.

.

"Va a haber, seguramente, no te digo una pelea, pero sí diferencias. Por la colación hereditaria, tiene que ver con lo que la persona haya cedido en vida. Porque esto hace que tengan que poner a consideración lo que recibieron en vida por parte de esa persona. No es lo mismo Gianinna Maradona que tiene una casa con ascensor, que Jana Maradona que alquila", explicó Rodrigo Lussich en el ciclo de espectáculos.

Diego Jr. es el único hijo que no estaba enterado de la reunión

"Están paradas distinto, será la colación hereditaria lo que tenga que poner qué recibió cada uno, y agregarlo para que entre en la sucesión", indicó el panelista. Además, Jorge Rial agregó: "A mí me resulta raro que no esté Diego Junior. Mañana se juntan, pero no va a estar Diego Junior, no está invitado".

"Mañana cuatro hijos van a estar representados en una reunión. Diego Junior sigue sin estar notificado. La figura omnipresente de Maradona, y la sucesión que comienza. Junior se puede convertir en una pieza clave", concluyó Lussich.