La relación entre Nai Awada y Diego Brancatelli es nula. En reiteradas oportunidades amboss dejaron ver la tensión que existe entre ellos por sus distintas ideologías. La última vez que se cruzaron en el panel de " Intratables" protagonizaron un nuevo cruce que terminó a mayores cuando las cámaras se apagaron.

"Yo trabajé acá, ¿te acordás? Y tenías un problema conmigo personal, porque como todos los kirchneristas no te bancás que yo tenga el apellido que tengo y que tenga una opinión distinta a la tuya. Sos muy irrespetuoso desde el día que te conocí", le retrucó la mediática.

Por lo que el periodista le contestó: "Tengamos un poco de sentido del humor. Bancate el ida y vuelta si te gusta discutir".

Invitada a "Los Ángeles de la Mañana", Nai se refirió a la discusión con Brancatelli y contó qué sucedió en el corte televisivo. Todo sucedió cuando Karina Iavícoli preguntó: "Un técnico me contó algo que quiero saber si es verdad o es mentira, porque es tan violento lo que le voy a preguntar que quiero saber si es verdad. ¿En uno de esos cortes él te dijo que se iba a masturbar mirando tus películas?".

.

Sorprendida por la información de la "angelita", Awada manifestó: "Vale aclarar que yo era la única mujer. Lo digo y me pone nerviosa porque fue un momento tan feo. Eran todos hombres y el tipo estaba en el corte como haciéndose el capo. Yo como me planto y le dije de todo, cada vez estaba más enojado".

"Es tan cagón que no lo dijo fuerte. Nos estábamos ya yendo a nuestras casas, cuando ya apagan la luz. Yo le dije 'sabés Branca, te voy a mandar las películas que hice porque tanto me decís que no trabajé, que yo trabajo desde los 16 años, ahora en un rato te mando las películas que hice para que las veas'", declaró la artista.

Y concluyó: "Ahí me dijo 'uy, buenísimo así me cascoteo'. Y se fue. Nadie le dijo nada, se rieron. Yo le dije 'no puedo creer, sos un cerdo'. Fue un momento de mier..., la verdad me sentí muy mal".