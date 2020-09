Diego Brancatelli hizo pública su indignación por los repudiables mensajes amenazadores que recibió en las últimas horas. Allí le advirtieron que su pareja, la periodista Cecilia Insigna, y sus dos hijos, Valentín y Luca, iban a ser "abusados sexualmente".

“En la vida, todo tiene un límite. Y para mí, ese límite es la familia”, dice la carta que hizo pública el periodista en la que reveló que inició acciones legales junto a su abogado, Martín Francolino, para llevar a la Justicia a los emisores de estas terribles palabras.

Le enviaron amenazas al periodista Diego Brancatelli.

“Durante años fui atacado por defender una ideología política, pero jamás imaginé que algún día iba a recibir las decenas de amenazas que desde el jueves 3 de septiembre me llegan a mi teléfono celular, a mi correo personal y a mis redes sociales”, continuó el panelista de "Intratables".

“Y la última, de una cobardía inmensa, que me llena de indignación y dolor. 'Qué rico que está tu hijo, una buena violada hay que darle, de paso me cu... a tu señora', fue lo que me escribieron a mi cuenta de Instagram", aseguró el comunicador en su carta.

"En la vida, todo tiene un límite. Y para mí, ese límite es la familia", sostuvo Brancatelli.

La personalidad de América TV hizo un pedido formal a la Justicia y a la fiscal Daniela Dupuy para poder encontrar a quienes enviaron las amenazas a través de las redes sociales. Además, detalló que hizo una ampliación de denuncia en la Unidad Especializada de Delitos Informáticos.

.

“Estas lacras se esconden en el anonimato de una red social o de un número de teléfono para amenazar e insultar”, indicó Brancatelli, quien además de ser periodista en los medios argentinos, es coordinador ejecutivo de la Secretaría de la Municipalidad de Pilar.

La carta de intimidación que le enviaron a Diego Brancatelli

“Por mi familia, por mí, por todos los que sufren este tipo de ataques, sin importar el color político que representen. Si queremos construir un país mejor, tenemos que aprender a tolerar todas las opiniones, estemos de acuerdo o no. De eso se trata la democracia, así se construye un país en libertad”, concluyó Brancatelli.

¡Mirá el fuerte descargo de Diego Brancatelli tras las amenazas!