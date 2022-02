En 2019 Anna Chiara del Boca inició una causa contra su padre, Ricardo Biasotti, por abuso y corrupción de menores. A pesar de que el juicio comenzó hace varios años atrás, nunca había tenido muchos avances y se desconocía el fallo que llegaría a tener el acusado en caso de ser nombrado "culpable".

Sin embargo, el miércoles 2 de febrero, la jueza María Gabriela Lanz dictó la falta de mérito para Ricardo Biasotti en la denuncia que le había iniciado su propia hija. Allí la experta en la materia determinó que en el fallo de 175 páginas, no había material probatorio suficiente para determinar si la expareja de Andrea del Boca es inocente o culpable.

Según contó Andrea públicamente y en su declaración en la causa, la joven le reveló qué había pasado con su padre: "Empezó a llorar y a contar cómo, sistemáticamente, cuando la llevaba a la casa de su progenitor masculino, como ella le dice, la obligaba a dormir en el dormitorio de él. Estaba desnudo, le apoyaba su miembro, la toqueteaba, la besaba en la boca, con el asco que le daba a ella todo eso".

"Ella agarraba su muñeca para sentirse en una cajita de cristal, golpeaba, pero nadie la podía escuchar", continuó.

.

Más allá de la determinación que tomó la jueza, el acusado no quedará del todo libre de está imputación hasta que "no se le practique un amplio peritaje psicológico y psiquiátrico ante el Cuerpo Médico Forense". Asimismo, determinaron que las pericias realizadas hacia la víctima "no se descubrieron indicadores de victimización sexual ni daño psíquico que sean de correlacionar con los hechos que dijo padecer".

Por el momento, la joven y su madre no salieron a decir nada al respecto, pero seguramente expresen su enojo por la resolución que tomó la Justicia, así cómo la habían hecho en ocasiones anteriores.

Anna Chiara y Andrea del Boca siempre unidas.

A pesar de la medida tomada por la jueza a cargo, el caso seguirá hasta que se terminen de hacer todas las pericias necesarias y luego se decidirá el fallo correspondiente a la persona acusada, es decir, al padre de la víctima.