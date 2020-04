Luli Fernández sufrió un violento robo en su casa, donde vive con su marido Cristian Cúneo Libarona con su hijo Indalecio. Tras el mal momento vivido, en donde la familia fue apuntada con armas de fuego y los delincuentes amenazaron con secuestrar al pequeño, fueron detenidos dos hombres acusados del hecho.

El periodista de Crónica HD, Germán Mónaco, dio la noticia en su cuenta de Twitter, junto a cuatro imágenes del allanamiento a una propiedad y el arresto de dos personas. Leonardo Ocampo y Marcelo Viera serían los malvivientes que entraron en la casa de la conductora.

En el allanamiento habrían encontrado efectos personales de Luli.

El fin de semana, Fernández escribió un texto en el que reflexiona sobre lo vivido: "No creo que se haya dado cuenta de lo que pasó pero sin dudas nota lo que me pasa desde que entraron a casa a robarnos hace apenas unos días. Cómo no va a darse cuenta de eso si vivió adentro mío 9 meses y aunque no hable se expresa perfecto con solo mirarnos", expresó sobre su hijo Indalecio, de un año, a los que los delincuentes amenazaron con llevarse si no conseguían lo que querían.

"Transito distintos momentos, a veces creo que estoy perfecta y que por suerte “no fue tan grave” y a veces tiemblo como una hoja sin entender bien por qué. Me lo permito, lo transito y acepto el proceso de lo que me esta pasando", expresó.