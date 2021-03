Después de que Luciana Salazar arremetiera contra Martín Redrado por mostrarse con una mujer en Miami, viejos rumores que aseguran que el economista es el papá biológico de Matilda Salazar, la hija de la modelo, volvieron a surgir en los medios.

Los rumores sobre la paternidad de Martín Redrado y la hija de Luciana Salazar.

“Ana Rosenfeld me dice que ella no es abogada de ninguna de las partes. 'Ellos me buscaron de común acuerdo para que yo haga el contrato de la subrogación de vientre porque es muy complicado hacerlo porque se hacen con las leyes estadounidenses. Es todo un tema'”, comenzó Paula Varela en "Intrusos" sobre el proceso que debió llevar la letrada por la pareja.

.

“Martín lo que siempre le pidió a Ana es que por favor ella esté al tanto de que a Luciana no le falte nada, no le pase nada. Él abonó todo ese tratamiento, pero cuando fue Luciana a recibir a su beba, él no estuvo”, sumó la panelista de América TV sobre lo que habló con la representante.

Redrado habría pagado por el procedimiento pero no estuvo presente.

En la misma línea, Adrián Pallares contó una intimidad del círculo cercano del economista: “La gente que rodea a Martín Redrado va más allá. Están convencidos de que la hija de Luciana es hija de él ‘porque si no a Redrado no le sacás un peso’. Esa es la frase de los que conocen mucho a Redrado. Que si no fuera el padre de Matilda, no pagaría ni un peso”.