La muerte de Hugo Arana en la madrugada de este domingo conmocionó al mundo de la farándula argentina. El actor se encontraba internado desde finales de septiembre en el Sanatorio Colegiales por un accidente doméstico y contrajo coronavirus.

El cuadro de covid-19 fue detectado durante unos chequeos médicos del actor de 77 años y el resultado del hisopado dio positivo. El entrañable humorista en una de sus últimas entrevistas en "Mitre Live" contó cómo se sentía: "Lo transito de la manera más liviana porque no me falta el aire ni tengo dolores. Me chequean todos los días. Tengo bien las pulsaciones, la presión y la temperatura. Me siento como si estuviera sano, pero tirado en una cama".

Arana ingresó al sanatorio el 27 de septiembre por un fuerte golpe en la cabeza, sin embargo a partir de la noticia de su fallecimiento usuarios de las redes sociales comenzaron a cuestionar la atención del centro médico y hasta lo acusaron de "mala praxis". En medio del revuelo, la clínica compartió un comunicado con detalles de los últimos días del artista.

"El Sanatorio Colegiales donde falleció Hugo Arana es un desastre, si fuera más fácil y viable hacer denuncias por mala praxis ese lugar estaría cerrado hace años", aseguró una usuaria en Twitter como respuesta a un polémico mensaje de Luis Bremer. Mientras que el periodista manifestó: "Terrible fallecimiento!!!! Alguien auditará en Sanatorio Colegiales donde los pacientes entran x otra dolencia y se contagian #COVID19 ¿Se cumplen los protocolos?".

Tantos fueron los comentarios en contra de la clínica que el nombre del sanatorio se volvió trending topic. En el comunicado médico se detalló: "Lamentamos comunicar que en el día de hoy a las 0.30 horas se produjo el fallecimiento del señor Ricardo Hugo Arana. El señor Arana ingresó al Sanatorio el día 27/9/20 producto de un cuadro sincopal en su domicilio. Entre otros varios estudios que se realizaron a su ingreso, los que corresponden a imágenes de torax fueron compatibles con infección por Covid, lo cual se corroboró en el hisopado por PRC que se realizó a continuación".

Según el parte "el paciente permaneció aislado y con todos los cuidados necesarios para un cuadro de Covid. Se le estaban realizando estudios de alta complejidad en relación a sus antecedentes cardiológicos severos, hasta el día de hoy dónde falleció producto de un paro cardíaco súbito".

En el documento firmado por la Doctora María Cristina Lacunza agregaron: "Acompañamos a la familia en su dolor".

Mirá el parte médico de la muerte de Hugo Arana