Fede Bal y Sofía Aldrey parecían estar viviendo un gran momento en su pareja, pero todo empeoró cuando se filtró un audio en el que el actor invitaba a El Polaco a una fiesta con muchas mujeres en su casa.

A pesar de que Andrea Taboada, panelista de "Los ángeles de la mañana", aseguró que estaban separados, Yanina Latorre le hizo la contra y explicó que se encuentran en aguas turbulentas y dio detalles sobre la pelea pública que protagonizaron en un restaurante.

Fede Bal y Sofía Aldrey están juntos pero pelean mucho.

“No se separó, no están en crisis, sino que hay peleítas. Se pelearon, pero no se separaron. Esto es así. Venía todo bien hasta que Fede se empezó a curar y le volvió a picar el gusanito del Bal de toda la vida, con las fiestitas, el quilombo. A la huertita ya no le da bola", comenzó la angelita al mismo tiempo que Ángel de Brito contó que Bal canceló una entrevista radial que tenían organizada.

“La cuestión es que unos días antes del asado que derivó en algo rarísimo, él le planteó que quería hacer algo en la casa, invitar chicas, le dijo la verdad y que esa noche saliera con las amigas y que no volviera hasta el otro día. Y ella aceptó. El tema fue cuando empezó a caer la información del Polaco, que se había separado de Barby Silenzi, escuchó el audio…”, manifestó en El Trece.

Fede Bal y Sofía Aldrey se encuentran en un dificil momento de su relación.

“Fueron a comer a un restaurante en Maschwitz y los vieron discutir muy fuerte. El planteo es que la ama, quiere estar de novio, pero que también quiere joder, divertirse y hacer fiestas con minas. Ella le dice que para qué quiere estar con ella si quiere lo otro, él le dice que la ama, pero que quiere la otra vida".

"Hasta ahora ella está ahí, nunca llegaron a separarse, pero se pelearon. Esta noche pasan Navidad en su casa con Carmen (Barbieri) y a la medianoche hay una fiesta. Pero todavía no sé si ella se queda a la fiesta o se raja”, terminó sobre Fede Bal y su novia, Sofía Aldrey.

¡Mirá el relato sobre la relación de Fede Bal y Sofía Aldrey!