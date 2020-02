El tiempo pasa y los niños crecen. Por eso, Luciana Salazar decidió enviar a su hija Matilda, de dos años, al kinder de un exclusivo colegio del barrio porteño de Belgrano. Sin embargo, algunas madres de la sala, supuestamente, no estarían contentas con ella y cuestionaron a la modelo por el supuesto favoritismo que tendría por ser famosa. Es que esta semana se filtró un audio de WhatsApp donde una de ellas la criticó sin piedad.

"Acabo de salir de la primera reunión del kinder y adiviná quién estaba, ¡te morís! Luciana Salazar. El nivel…me quiero morir", comenzó a decir la mujer en uno de los audios que se viralizaron y que fueron difundidos por "Confrontados".

En la misma línea, criticó que la rubia haya estado reunida más de una hora con la futura maestra de su hija, cuando esos encuentros no duran más de veinte minutos. "Yo no sé si no entendió, si es especial o si ya tienen favoritismos con su nena, porque eso me parecería terrible. Pero bueno…bienvenida al kinder", disparó.

.

La madre, de la cual se mantiene oculta su identidad, también apuntó contra la mediática por el look que eligió para asistir a la institución educativa: "No sabés cómo estaba vestida", agregó la mujer en referencia al pantalón chupín y los zapatos taco aguja que lució Salazar.

No obstante, Luli no se sintió afectada por estos mensajes e incluso se presentó en el polémico grupo de WhatsApp como si nada hubiese pasado, según contó la panelista Paula Varela. "Hola, soy Luli, la mamá de Matilda", escribió y añadió al texto el emoji de un corazón con un beso.