Cinthia Fernández volvió a ser el centro de la polémica al pedirle ayuda a sus seguidores y buscar buenas recomendaciones de un criadero de caniches microtoy, a lo que no tardaron en llegar los proteccionistas de animales para criticar su accionar.

Escracharon a Cinthia Fernández por querer comprarse un caniche microtoy

"Contactos de criaderos de caniche microtoy, porque necesitamos que sea chiquito. Por eso no adopto, así que no me rompan las pelo...", disparó picante la bailarina en sus historias de Instagram, lo cual despertó las críticas de asociaciones en contra del maltrato animal.

Luego de que "Confrontados" pusiera al aire el polémico video de la "angelita", Reneé Cormillot, una proteccionista de animales, la destrozó sin piedad en el ciclo conducido por Marina Calabró. Al respecto, aseguró: "Duele muchísimo porque es una triste realidad que mucha gente sigue comprando animales. Obviamente su pedido entra en la modalidad de los canjes, los perros son algo caros, así que ella mezcla los canjes para no pagarlo y la costumbre de 'garronear'. Quiere un perro por canje".

"Está mal el mensaje, una comunicadora social podría dar el mensaje de adoptar y salvaría miles de animales con solo decir 'adoptá'. Con ese mensaje de agredirnos a nosotras, ella se busca enemigos y está dando un mensaje de mier... porque hay mucha gente que quiere ser como ella, ¿y qué van hacer? Salir a comprar caniches microtoy", concluyó lapidaria contra la panelista.

Polémica animal: ¡mirá el pedido de Cinthia Fernández!