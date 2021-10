Cristian U está viviendo el peor momento de su vida después de revelar que su papá murió el domingo por la noche en el Hospital Argerich debido a que ningún médico lo ayudó o siquiera se esforzó en atenderlo.

El actor sorprendió a todos en las redes con un desgarrador posteo en el que narró todos los detalles que derivaron en el fallecimiento de su padre tras sufrir convulsiones.

Un día después del terrible desenlace, el ex participante de "Gran Hermano" habló frente a las cámaras de "Nosotros a la Mañana" y "Los Ángeles de la Mañana" e indignó a los televidentes al denunciar la negligencia médica que terminó con la vida de su papá.

“Todavía no sabemos que le pasó, nos tienen que entregar el cuerpo de la morgue que fueron a hacer la autopsia. Era un tipo sano que había llegado con su mujer de cenar, con sus dos mejores amigos. Ella me contaba que estaba contento, que en la cena habían hablado de irse a vivir a Córdoba. Empezó a sentir ruidos raros Vivi y él empezó a convulsionar. Automáticamente llama al 107 y al 911, y después a mí”, comenzó su relato muy afectado.

“Yo tardé 15 minutos en llegar, cuando llego veo un patrullero en la puerta. Todos los vecinos del edificio y la policía dentro de su departamento. Él estaba tendido en la cama, se había orinado, estaba medio violeta, pero con temperatura en su cuerpo. Intenté hacer lo básico del RCP, pero no reaccionaba”, explicó con lágrimas en los ojos.

El mediático describió cómo llevó a su padre al Argerich: “El policía me dijo que lo tenía que dejar ahí, yo les dije que me lo llevaba… ya habían pasado 20 minutos desde que me llamó. Lo agarré, 80 kilos muertos imaginate lo que es para una persona, encima mi papá estaba desnudo, con una colcha lo tape y lo agarraba para que no se me escape. Gritaba de los nervios que tenía y para intentar sacar la fuerza".

"Los policías buena onda, pero nadie tuvo la humanidad de ayudarme. Justo llega mi hermano, lo alzamos entre los dos como pudimos. Salimos a la puerta y estaba el auto, pero con los nervios yo lo había cerrado, no encontraba la llave, tuve que apoyarlo en el piso para abrir. Lo metemos gracias a la ayuda de un vecino. La policía miraba de afuera, miraba, miraba y miraba. La ambulancia no llegaba”, agregó.

“Tardé más o menos media hora cuando llegamos al Argerich, cuando estamos llegando está saliendo la ambulancia, yo con un trapito le avisaba que éramos nosotros o algo, el que manejaba la ambulancia se quedó mirando. Me meto como se puede a la entrada de vehículos, tocando la bocina y gritando ‘Tengo a mi papá muerto, tengo a mi papá muerto’. Me abre el de seguridad el portón y me alcanzó una camilla", narró.

Urrizaga aclaró cómo grabó las desgarradoras imágenes que después fueron difundidas en las redes: "Ahí saqué el teléfono y le dije a Vivi que grabara toda la situación… con mi hermano lo agarramos como pudimos y con una amiga mía, que gracias a dios estaba, lo pudimos sacar, lo metimos en la camilla, lo metimos en la puerta, cuando entramos recién aparecieron dos médicos” .

“Se lo llevaron adentro, pero a los 15 minutos salió el médico, me dijo que lo intentaron reanimar, que levantó signos, pero después volvió a caer. Pienso que tal vez si llegaba la ambulancia se hubiera podido salvar”, lamentó tristemente.

Finalmente, el actor apuntó contra todos los que no ayudaron a salvar a su padre: "Mi papá siempre nos dijo que él siempre hubiera querido ser cremado y que lo llevemos a Córdoba, que era el lugar donde él quería terminar su vida, me vengo a enterar por la cochería que, por el estilo de muerte, tampoco te lo permiten cremar. Es una locura todo, un manoseo, una injusticia. Es todo una basura".

