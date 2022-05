El 25 de mayo pasado, Chano Charpentier fue internado de urgencia luego del brote psicótico y la herida de bala que había recibido. En este caso se trata de un cuadro febril y una afección pulmonar que estuvo teniendo. Como consecuencia de esto, las alarmas volvieron a surgir y fue su madre quién habló sobre el estado de su hijo y su lucha por la modificación de la Ley de Salud Mental y Adicciones.

Marina, la mamá del ex líder de "Tan Biónica", se presentó en el Senado y contó la situación en la que se encuentra, tanto ella como madre como el músico. "Mi hijo tiene 40 años, pero hace 20 años que es adicto. Hace 20 años que damos esta batalla y que yo no tengo un sábado a la noche de paz, que no puedo dormir con el teléfono pagado, porque no se que va a pasar con mi hijo al día siguiente, porque no se si cuando amanece va a estar vivo", dijo la madre del cantante.

"Hace un mes, él estaba en su casa de Capilla del Señor. Estaba encerrado en su casa consumiendo, solo. Los remises le traían la droga. Yo llamé a las ambulancias nuevamente con el terror que me daba llamar a la ambulancia e iniciar otra vez el protocolo de internación después de que me hijo había recibido un balazo por estar consumiendo y haber querido escapar de su casa", relató la situación que vivió hace pocos días con la nueva intervención que le tuvieron que hacer a Chano Charpentier.

Marina contó lo vivido de forma desgarradora: "Estaba todo armado para que fueran a internarlo, estaba muy mal, me había mandado un montón de mensajes que decían: 'Mamá no puedo más, no aguantó una noche más, no me mato por ustedes, pero tengan cuidado con mi sensibilidad'. Entonces mi hijo sale y ve las ambulancias y me manda un mensaje diciendo: 'De verdad mamá otra vez las ambulancias. Te amo' y se fue a no se donde".

La última foto de Chano Charpentier en el casamiento de Jorge Lanata.

"El Día del Censo, a las 7 de la mañana, me llama mi hijo y me dice: 'Mamá, me siento muy mal. Estoy muy mal, necesito ayuda', y comencé nuevamente el protocolo y estaba todo listo. Cuando llamó al 911 y la chica que me atiende pretendía que sea una médica y le explique lo que tenía mi hijo. A los 10 minutos en Twitter esta chica que es la que nos atiende el teléfono, la que nos tiene que contener pone: 'Me acaba de llamar la mamá de Chano al 911 y dice que está con un brote psicótico y no quiere que ingresen con armas. Si aparece en la tele mi audio, no me pidan autógrafos ahre'", continuó la mamá de Chano Charpentier.

Y agregó: "Mientras tanto lo estuve conteniendo 2 horas por teléfono diciéndole: 'Hijo, te amo. Por favor, tomate está medicación. Quedate tranquilo' y él diciéndome que no podía más, que no aguantaba más. Caminaba a las 3 de la mañana por el medio del campo, solo, buscando una respuesta para su dolor".

Chano Charpentier y su mamá, años atrás.

Allí recordó que la policía no quería entrar ya que no tenían una orden de allanamiento, y fue en ese momento donde Marina se quiebra y le pide por favor: "Ponganle un chaleco de fuerza, átenlo porque no quiere tener que estar en el velorio de mi hijo".

Luego de todo lo que relató en el Senado, otorgó suficientes razones para poder cambiar la Ley de Salud Mental y Adicciones. Durante su explicación, no sólo hizo referencia a Chano Charpentier, sino también de testimonios que tienen de otras madres.

