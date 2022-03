Una de todas las mujeres que denunciaron a Fabián Gianola por abuso sexual, entre las que se encuentran Fernanda Meneses, Viviana Aguirre y Griselda Sánchez, fue Mabel Gagino, quien vivió un espeluznante momento con el polémico actor en 1993, época en la que compartían elenco en la obra teatral "Los intereses creados".

"Él agarra y me dice ‘dale, mostrame los pezones que yo te muestro la porong...’. Y sacó el pene, sacó todo. Viene como trayéndomelo en bandeja. Yo estaba tan paralizada que metí la mano adentro de la remera y creo que si la otra chica no gritaba ‘Fabián cortala’, yo le terminaba mostrando”, había relatado la actriz de 71 años en "A la tarde".

En ese sentido, Gagino estuvo en "El Show Del Regreso”, ciclo que conduce Ulises Jaitt por Radio Ensamble, y dio detalles del abuso que sufrió: "Yo tardé 29 años en hablar de Gianola, no había hablado ni siquiera con mi psicólogo. Me dejó traumada. No es fácil construirse a uno mismo. Yo no le voy a echar la culpa de todo lo que me pasó a Fabián Gianola, pero sí".

Mabel Gagino recordó el desagradable abuso que vivió con Fabián Gianola.

La intérprete reflexionó sobre el crecimiento que atravesó por este terrible hecho: "Yo no soy la misma persona que era hace 29 años sin entender. Hice todo un camino para llegar a ser quien soy hoy y que me guste. Cuando una es abusada, lo primero que siente es culpa. Uno se cree el responsable y que tenés algo que hace que el otro haga ese tipo de cosas. Lo intelectual lo comprendés, pero es muy difícil llevar al cuerpo al psicólogo".

Además, Mabel reveló por qué tomó la decisión de iniciar acciones legales contra Gianola: "Decidí hablar justamente cuando la jueza, un 24 de diciembre, estaba trabajando para darle la falta de mérito...¡que no se trabaja! Es un cínico y un psicópata. Alguna manito por ahí hubo".

"Yo vivia una situación de violencia familiar. Fabián es un hijo de puta. Es una persona que sabe donde mete el dedo. Sabe dónde hace el daño y cómo lo hace", expresó sobre el macabro plan de Gianola.

Fabián Gianola solamente fue procesado y embargado en una de las varias causas que tiene por abuso sexual.

"El único lugar en el que yo me sentía feliz era arriba del escenario y él fue el primero que pegó, se burlaba y me tomaba del pelo. Después del abuso llegué a sentir horror y pánico de ir a ensayar", recordó en el programa radial.

Si bien el abuso fue un hecho que la marcó, Gagino también atravesó duros momentos con su ex pareja: "Sufría violencia doméstica de parte de mi esposo. El papá de mis hijos mas chicos me golpeaba. Todas las mujeres vivimos violencia. Yo en ese momento era la productora de la obra, era la que llevaba la guita. Yo tenía necesidad que Gianola me de laburo y yo le daba laburo a él. Pasa por una historia de vida, no empieza el día que te pega en la primera cachetada".

"Lo que viví con Fabián fue desagradable, me quedó un asma crónica, tengo broncoespasmo importante. Fue asqueroso. Yo ya pude asumirme como una persona violentada, maltratada y golpeada. Gianola no signfica nada. Me remueve otros aspectos de mi vida privada. Lo de mi pareja fue peor", reveló sobre las consecuencias que atravesó.

Y cerró sobre la posibilidad de encontrarse a su abusador: "A Gianola no me lo crucé nunca más. Lo miraría cómo pasa y no le diría nada. Lo único que quiero es que vaya en cana y pague todo el daño que le ha hecho a mucha gente".