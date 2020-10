En la actualidad, Karina La Princesita goza de un buen presente laboral en su rol como jurado del "Cantando 2020". Sin embargo, la cantante de cumbia vivió duros momentos en los primeros años de su carrera y en una entrevista reciente se refirió a las complicaciones económicas que atravesó durante los primeros meses de vida de su hija Sol Cwirkaluk, fruto de su relación con El Polaco.

"Trabajé hasta los cinco meses de embarazo por necesidad, vivía con mis ahorros y siempre me faltaban 500 pesos para el alquiler. Y olvidate que tuviera para leche y pañales. Siempre Dios me ayuda y es como un milagro. Ahí me enteré que ADI te pagaba por ser intérprete y con eso pude pagar el alquiler y las cosas para Sol", declaró en diálogo con el ciclo radial "Agarrate Catalina" (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

.

Además, La Princesita opinó sobre el rol del artista tropical como papá. Al respecto, aseguró que pese a su ausencia y falta de interés cuando su hija era pequeña, pudo "firmar la paz" por el bien de ambos. “Lo perdoné porque soy así, porque cada experiencia buena o mala a mí me forma. Y yo me vuelvo más fuerte y puedo salir adelante. Después que digo las cosas, se me va. A veces, el rencor hace que no se pueda vivir”, cerró sincera.