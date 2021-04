Ante el constante crecimiento de contagios de coronavirus, el presidente Alberto Fernández comunicó en la noche del miércoles nuevas restricciones para el AMBA. Las medidas generaron fuertes reacciones y críticas sobre todo, la suspensión de las clases presenciales.

Figuras de la farándula argentina como Amalia Granata dejaron ver su descontento sobre los recientes anuncios que entrarán en vigencia a partir de este viernes. La diputada difundió un audio de la desgarradora reacción de su hija, Uma Fabbiani, al conocer que volverá a las sesiones escolares por Zoom.

"Mamá acaban de decir que las clases se suspenden el lunes dos semanas y vuelve todo virtual de vuelta. Y no se puede circular de las ocho a las seis de la mañana. Mamá, ¿¡por qué siempre a mí?!", se la escucha a la joven de 12 años en el mensaje transmitido por "Los Ángeles de la Mañana".

La legisladora explicó que compartió el audio "para que se entienda lo que se está generando en los chicos". Además compartió un duro descargo en sus redes: "Nunca va a entender lo que esto hace en la salud mental de los chicos. No tiene idea de lo que es alguien que trabaje y no tenga con quien dejar a los chicos. No tiene idea lo que es llevar adelante un negocio o emprendimiento. No tiene idea, ni empatía, de lo que piensa el pueblo".

Y disparó, sin filtro, contra el primer mandatario y el ministro de Educación Nicolás Trotta: "Se robaron las vacunas y ahora lo único que se les ocurre es cerrar las escuelas ??? !!!!! CON LOS CHICOS NO".

Otra de las personalidades en criticar la última medida del Gobierno fue Pampita quien posteó un fuerte descargo en su perfil social: "La educación es un tema crítico en una emergencia! los riesgos de contagio con la presencialidad escolar son muy bajos en comparación con las pérdidas que genera la suspensión de clases presenciales en términos de aprendizajes, oportunidades de empleo futuro y justicia social".