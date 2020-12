Luego de ser allanado y detenido por un operativo conjunto del Juzgado Federal N°1 de San Isidro dentro del Barrio San Marcos de la localidad de Ingeniero Maschwitz, en el que se encontró drogas y la presencia de varios menores de edad en el lugar, Yao Cabrera le pidió a un amigo que brinde un falso testimonio para ser salvado ante la Justicia.

.

El youtuber uruguayo le grabó un audio a su compañero que fue viralizado por el manager Jorge Zonzini luego de recibir las denuncias de la dueña de la vivienda que ocupa por deber 1.200.000 pesos de expensas. En el mismo se escucha al líder del "Team Wifi" que pide falsear el relato a un testigo, así como su autoincriminación de falso testimonio en la causa y su resignación a quedar preso.

"¿Qué hacés Adri, cómo estás? Te consulto, ¿viste que tengo una demanda? Me denunció el vecino este y yo lo denuncié. Lo que testifiqué es que pregunté en la guardia si habían casas para vender y que un seguridad me pasó información", se escucha a Cabrera decir en el mensaje que publicó el manager.

.

"¿Vos me podrás ayudar y salirme de testigo? Es solo para decirme eso: que casas para venta y alquiler hay en el barrio y que me estuviste pasando un par de casas, normal. ¿O te complica y te jode en el trabajo?", continuó el youtuber. Y concluyó: "Porque no tengo nadie que me pueda ayudar y estoy hasta la pij..., puedo ir preso para que te des una idea".