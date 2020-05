Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores, habló en "Espléndido e infidentes", ciclo que conducen Adriana Salgueiro y Daniel Ambrosino, y señaló: "La Asociación Argentina de Actores no tiene competencia para prohibir nada, no es la que determina que los actores y actrices trabajen".

Además, defendió las medidas tomadas por las autoridades nacionales para frenar el avance del coronavirus. "El gobierno decretó un aislamiento social obligatorio, una cuarentena obligatoria y, a medida que va pasando el tiempo, con los datos que se manejan de cómo se desarrolla el virus en el mundo y en nuestro país, determinan qué actividades se pueden realizar y cuáles no", destacó.

"Nuestra actividad, aún, no se puede realizar. Hoy por hoy, la actuación no es una tarea esencial. Lo que decimos desde la Asociación es que todos los que cumplan un trabajo como actores no pueden hacerlo", finalizó en esa entrevista.