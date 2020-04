En medio de la cuarentena por coronavirus Sebastián Ortega y Gastón Gaudio fueron descubiertos por la policía mientras caminaban en la calles de Recoleta el domingo al atardecer.

Según el reporte, un policía se encontró con el ex tenista y el productor durante su recorrido habitual de vigilancia y los detuvo para pedir las explicaciones sobre su circulación. El romper el aislamiento social preventivo y obligatorio está penado por el código 205 del Código Penal y establece "prisión de seis meses a dos años" para los infractores.

.

El oficial les labró el acta correspondiente por el incumplimiento a la normativa, pero horas más tarde el capitán del equipo argentino en la Copa Davis desmintió lo ocurrido y explicó: "Son todas pavadas. Estaba abajo de mi casa yendo al supermercado chino de la esquina, pero ni siquiera pude caminar media cuadra y me paró el policía, que me hizo meter en la casa".

Sebastián Ortega aún no dio ninguna explicación.

Además, respecto a la notificación, en comunicación con Yanina Latorre durante la emisión de "Los Ángeles de la Mañana", aclaró: "Yo no firmé nada, no sé cómo me hizo el acta". Luego trascendió que Ortega y el deportista son vecinos, viven en el mismo barrio de la Ciudad de Buenos Aires a unos pocos metros de distancia entre sus departamentos.