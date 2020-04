Marcelo Tinelli vuelve a protagonizar un escándalo en plena pandemia de coronavirus. En las últimas horas se dio a conocer que denunciaron al conductor luego de que se hiciera llevar una valija desde Buenos Aires a Esquel en un un avión privado que figuró como "vuelo humanitario".

El presentador ya había protagonizado una polémica en marzo luego de que viajara a la ciudad chubutense con su familia para pasar la cuarentena obligatoria que decretó Alberto Fernández. En esta oportunidad, el vuelo se realizó el pasado viernes y llegó sin pasajeros. Lo llamativo fue que la valija la pasó a buscar un chofer con la misma camioneta en la que Tinelli se había trasladado a su casa en Esquel.

El jefe del aeropuerto Luis Alberto Cavero fue quien denunció a Tinelli ante las autoridades de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y luego la causa la derivaron al juez federal de Esquel Guido Otranto.

El conductor anunció que necesitaba medicamentos.

La respuesta de Marcelo Tinelli ante la denucia

Ante el escándalo, el conductor del "Súper Bailando" respondió a las críticas y aclaró que en la valija había medicamentos que necesita para continuar un tratamiento médico, como así también para su hija. De esta manera, contrató un taxi aéreo para solucionar el problema.

"Yo no me moví en los 25 días que estoy acá", comenzó a decir en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red. Y agregó: "Nosotros lo único que hicimos es seguir un tratamiento médico. No teníamos los medicamentos, los pedimos a Buenos Aires y pagamos un taxi aéreo hasta Esquel".

"Es algo normal. Lo tengo y no consigo la medicación acá. Y Cande continúa un tratamiento de salud que tiene hace años. Es algo privado. Es un traslado de medicamento a una ciudad autorizada. Puedo mostrar los papeles de la empresa del taxi aéreo en donde figura ‘traslado de medicamentos para pasajeros en la ciudad de Esquel’. Nada más", sostuvo.

"Estoy trabajando como si estuviera en el departamento de Buenos Aires. Al ser comunicador me puedo mover por todo el país. Sigo trabajando desde acá, ayudando a los curas villeros, también en la AFA, en la SuperLiga, y en mi empresa", manifestó el conductor de la farándula argentina.

Y concluyó: "Al confirmarse la cuarentena hasta fines de abril, hemos decidido junto a las autoridades de El Trece postergar el inicio de ShowMatch para la primera quincena de mayo. Falta muy poquito para volver a vernos".