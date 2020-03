Laurita Fernández, que se encontraba haciendo la cuarentena obligatoria en su casa luego de volver de Nueva York, se mudó a la casa de su novio, Nicolás Cabré, y fue denunciada por los vecinos.

Lejos de esconderse, la bailarina utilizó sus redes sociales para explicar el motivo por el que abandonó su hogar y demostró la responsabilidad con la que manejó el asunto.

"Buen día a todos, quiero contarles qué pasó para despejar dudas ya que entiendo es un tema sensible. Tuve qu. abandonar mi departamento por motivo de fuerza mayor. Cortaron el agua en casa. Se rompió un caño del edifico justo abajo de mi cocina e inundó varios departamentos vecinos causándoles serios problemas y empezó a inundar el mío", escribió Laurita en Twitter.

"Hacía 3 días estaba sin agua y realmente se me hacía muy difícil todo, especialmente poder mantener la higiene que se requiere en estos momentos.Llamé al 107 y me pidieron que espere al día 14 de mi cuarentena por viaje, y si no tenía síntomas que me mude y eso hice", detalló.

"Antes de irme llamé al 911, vino la policía, les expliqué lo que pasaba y les pedí que me digan qué medidas debía tomar antes de retirarme. Me dijeron que solicite el permiso para poder circular en la página del Gobierno, lo hice, me lo aprobaron y además la administración del edificio hizo una carta dejando todo por escrito también", siguió.

La bailarina decidió irse a vivir a la casa de su novio Nicolás Cabré, por lo que una vez que llegó al barrio privado también tuvo que dar explicaciones: "Con los recaudos necesarios y sin tener contacto con nadie, me trasladé a la casa que especifiqué en el permiso solicitado. En resumen, tramité los papeles que se necesitaban y se lo comuniqué a las autoridades para que mi traslado sea lo más responsable posible. Cuando llegué al barrio, la policía vino y volví a presentar los papeles (videos del estado de la casa, permisos, etc.), chequearon y vieron todo, por lo cual me pidieron que finalice ese día sin salir de casa, como obviamente hice".

.

Por último, Laurita quiso llevar tranquilidad a sus fanáticos y pidió disculpas a sus vecinos. "Comprendo el miedo y la preocupación de todos en un momento así y me incluyo. Y si alarmé o molesté a alguien pido perdón.Quiero que sepan que mi cuarentena por viaje está terminada, que estoy bien, sin síntomas gracias a Dios y siguiendo esta cuarentena que nos toca a todos en casa", finalizó.