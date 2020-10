Una familia denunció que el diseñador Marcelo Rivero cobró 4 mil dólares por varios vestidos que le encargaron para una fiesta, pero el hombre entregó solo algunos y en malas condiciones. Si bien se promociona con la imagen de Mirtha Legrand, a quien dice que viste hace 20 años, la conductora aseguró que solo le confeccionó algunas prendas hace mucho tiempo.

En su cuenta de Instagram, Rivero se presenta diciendo que tuvo "el placer de vestir por más de 20 años" a Mirtha Legrand, con varias imágenes de sus diseños utilizados por la conductora. En una de sus publicaciones se lo ve junto a la artista al aire del "Almorzando...", por lo que es verdad que trabajó con ella, al menos en algunas ocasiones.

Gracias a esa promoción atrae a clientes, y entre ellos, un grupo de mujeres que necesitaba vestidos para un casamiento. "Empezó a nombrar figuras, dijo que era íntimo de Javier Faroni, que había trabajado con Jorge Ibáñez, con Elsa Serrano... Incluso, cuando ella murió, en Instagram le dio el pésame a su familia y aseguró que la había conocido. Pero en la que más hizo hincapié fue siempre en Mirtha Legrand", dijo una de las damnificadas a Clarín.

En un principio, Rivero había sido contratado para realizar dos vestidos, pero él se ofreció a vestir a toda la familia. En total, por varios atuendos pidió 3.967 dólares. Pero tras las primeras pruebas de medida, comenzaron a sospechar.

"Nos daba recibos de librería, recibos truchos. Nunca nos emitió factura. Pero bueno, más allá de eso, lo cierto es que el evento fue el 8 de febrero y para enero ya le habíamos pagado el total de todas las prendas", expresó la denunciante.

La fiesta era el 8 de febrero, y una semana antes todavía no tenían el vestuario, por lo que dos de las mujeres fueron a verlo: "Ahí nos dimos cuenta de que no tenía taller de confección, era todo una mentira y las telas eran de pésima calidad".

"Nos indignó que use a figuras del espectáculo para resaltar su trabajo cuando no es así. Es increíble, porque cuando entrás al atelier te aparenta algo que no es"

"A mí me entregó un mono incompleto. Estaba roto y mal cocido, sin un bretel. El blazer directamente no me lo entregó. A mi hermana, el mismo día del evento, recién al mediodía, justo antes de tener que salir, vino a mi casa a dejarle el vestido. Un vestido con agujeros, mal hecho", detalló.

Por el mal trabajo, Rivero se comprometió a devolverles el dinero en varios pagos, pero nuevamente no cumplió con su palabra: "Pasaron 8 meses y por ahora nos devolvió solo 5 mil pesos".

"Nos indignó que use a figuras del espectáculo para resaltar su trabajo cuando no es así. Es increíble, porque cuando entrás al atelier te aparenta algo que no es y llegás a pensar 'No es cualquiera este hombre'", dijo sobre la estafa de la que fue víctima la familia.

En marzo realizaron la denuncia penal y a la vez en sede civil. Pero la cuarentena demoró el proceso legal y la abogada del diseñador asegura que por ello aún no pudo pagar lo debido.

En tanto, Mirtha se desentendió de su relación con Marcelo. "Me vistió en Mar el Plata algunas veces pero lo dejé por informal. Se vino a vivir a Buenos Aires y le perdí el rastro. Mi asesor de vestuario, Vidal Rivas, era quien más trataba con él. Hace ropa preciosa, eso sí. Me vistió por un tiempo en Mar del Plata. Yo le tengo afecto también", explicó la Chiqui en un audio.

Héctor Vidal Rivas, mano derecha de Mirtha, complementó con más información: "Es marplatense, le llevó 2 o 3 vestidos a la señora Legrand cuando hacía sus almuerzos en Mar del Plata, de esto hará por lo menos 3 años. Era muy bueno su trabajo, creo que estaba llamado a ser el nuevo Carlos Di Doménico, que también era de Mar del Plata. Pero no me gustaron algunos plazos que incumplió, ciertos descuidos, y no la hice usar más sus vestidos".

Y finalizó con un rumor sobre el acusado que lo incrimina más: "Se dice que en Mar del Plata dejó un tendal de gente a la que no le hizo el vestido, por ejemplo una novia a la que le llegó el día de la boda y no apareció. Es una pena porque tenía una buena clientela, no sé qué le pasó y no supimos más nada sobre él".

En diálogo con "Los Ángeles de la Mañana", Rivero desmintió la información sin dar mayores detalles.