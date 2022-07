" La Voz Argentina" es el programa más exitoso de 2022. Aunque tiene altibajos de rating, llegó en varias emisiones a los 20 puntos, gracias a la expectativa por los nuevos participantes. Pero justamente por las elecciones de los jurados suele haber polémica. Hace algunas semanales causó indignación que eligieran a una chica que cantaba en inglés, y el viernes, en su emisión especial, el público se mostró enojado por un joven que los jurados ya conocían.

El participante Stefano Marocco, de 30 años, se presentó contando que participó en la versión del ciclo en México. Se decidió a participar en la versión nacional por pedido de su abuela.

"Fue loco. Vi un flyer en internet y me tomé un avión y me formé allá. No estaba viviendo ahí. Laura Pausini fue mi coach, para mi fue una experiencia totalmente increíble. En México se dieron vuelta los cuatro. Acá, con que se de vuelta uno, estamos", expresó con ansiedad.

En la audición a ciegas cantó "My heart will go on", de Celine Dion, una apuesta difícil por la técnica que exige el tema. Comenzó con algunos problemas vocales, algo que fue identificado por los jurados. Caras de Soledad Pastorutti y frases de Lali Espósito, como "está nervioso", dejaban ver que al comienzo no estaba haciendo una gran performance.

Sin embargo, en los momentos finales mejoró y demostró tener un gran caudal de voz y talento. Ricargo Montaner, La Sole y Mau y Ricky se dieron vuelta y debieron pelear por tenerlo en su equipo.

"Yo te conozco! Contémosle al público", le dijo Lali ni bien terminó. Soledad y Mau y Ricky se sumaron. Todos sabían que lo habían visto en otra ocasión, aunque no recordaban bien donde.

"Lo conozco cantando, lo sigo", completó Espósito. Luego de recordar que antes tenía el pelo largo, y por ello causaba confusión, la intérprete de "Disciplina" se mostró enojada porque no se había dado vuelta en su silla y lo quería en su equipo. El joven finalmente se sumó al equipo de Mau y Ricky.

Pero la polémica se dio en las redes sociales, cuando el público demostró su indignación por creer que Stefano había desafinado demasiado para tener la posibilidad de avanzar, por lo que muchos usuarios usaron el término "acomodo".

Entre cientos de mensajes que se pueden leer en respuesta a una publicación de la cuenta de Twitter del ciclo, muchos se mostraron en contra y algunos dijeron que dejarían de ver el programa por polémicas como esta.

No entendemos nada�� ¿El jurado conoce a Stefano? #LaVozArgentina pic.twitter.com/sT1ULJQ9sd — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) July 2, 2022

"Es acomodo, cantó super desafinado y se dieron vuelta", dijo una usuaria en la primera respuesta. "La verdad que no entiendo, nos hizo sufrir mientras lo escuchábamos, ¡¡desafinó casi toda la canción!! ¡¡No condice con lo que pidieron a otros!!", dijo otro.

Los comentarios en contra se multiplicaron en minutos: "Desafinó toda la canción! Y lo eligen???? Esta muy rara esta temporada".

"¡Esta súper arreglado! ¡Esto tendría q ser en vivo! ¡Eligen a cualquiera! El pibe camionero cantó 100 veces mejor y no lo eligieron y a este si!", recordó a otro de los participantes que hizo el casting el mismo día una usuaria.

Brutales respuestas por posible "acomodo" en " La Voz Argentina".

"Los de la producción tienen la culpa. ¡Canto horrible! ¡Desafinó!"; "Todo raro... ¿Eligen gente con mucha experiencia? ¿Con actuación en La Voz México? Y que le conocen en las redes sociales...", también se dijo.

"Déjense de joder! Cada programa pierden credibilidad. Esté pibe ya está de vuelta. Denle la oportunidad a los aficionados que merecen estar, no a un muñeco cómo este. Injusto lo que vienen aplicando. Confío que al momento de votar, los televidentes hagan justicia por mano propia", expresó otra persona. Y uno aseguró: "voy a dejar de ver el programa por cosas como estas".