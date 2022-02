Hace pocas semanas estalló un escándalo que la tiene como protagonista a Sofía Zámolo. La ex cuñada de la modelo la denunció por intentar desalojarla junto a su hija, aunque la celebridad no salió a responderle. En las últimas horas, se conocieron audios impactantes que la incluyen.

Según lo que denunciaba la mencionada mujer, llamada Silvana Flores, su ex pareja tenía problemas de adicciones y era atacada por su hermana. Durante una de las últimas emisiones del programa "El Show del Regreso" en Radio Ensamble con la conducción de Ulises Jaitt, se revelaron una serie de conversaciones que sorprendieron.

.

"Decile que venga tu hermano, ¿dale? Salen todo. con un tiro en la cabeza", se escucha por parte de Diego Zámolo en medio de una discusión con la madre de su hija. Además, lanzó: "Eso es lo que sos, una mierd.... Discutís con mis amigos, chup... un huevo. Yo puedo hacer lo que quiero, con vos no hablo más".

Como si fuera poco, el nivel de violencia en la charla siguió creciendo. "Le voy a regalar la vida a la primera persona que vea por pelotud..., la conc... de tu madre. Hija de put..., pelotud..., callate la boca". Uno de los audios menciona con soltura: "No me interesa, dale, abortalo, dale hace lo que vos quieras. Ni siquiera sos capaz de laburar. Vos arrancaste. Me chupé 4 botellas".

Sofía Zámolo aparece en los audios difundidos en las últimas horas.

Por su parte, también se difundieron audios por parte de Sofía Zámolo en charla con su hermano donde le recrimina situaciones que vivieron. "Mientras yo estuve con ataque de pánico el año pasado, sin dormir durante seis meses no tuviste ni un poquito de lástima", comenzó. Además, sumó con bronca en referencia a su trato con José Félix Uriburu, su esposo: "Cuando mi marido trató de hablarte, lo mandaste al carajo y lo trataste como el culo. Él te dio un hogar durante dos meses".

"Estás vos perdiendo el tiempo porque tu problema sigue y tus adicciones siguen", se oye en otras de las explicaciones de la reconocida modelo. Cabe destacar que tiene consejos para su hermano sobre la situación que vivía con su ex: "Vos podés agarrar a tu bebé e ir a cualquier lado. Emma no es un objeto, no es una cosa, es una hija que se tiene entre dos personas y que cuando se separan se comparte la patria potestad".