En las últimas horas se dio a conocer que la Justicia de Brasil falló a favor de Juan Darthés y anuló el juicio que Thelma Fardín comenzó en su contra en 2018 por abuso sexual. La actriz se mostró en redes muy indignada ante la resolución. "¿Todo lo que hice entonces fue para nada? Para que hoy tres tipos digan ‘no, no hay jurisdicción’ cuando un juez ya se había expedido sobre el tema. No se termina acá, estoy cansada, pero no estoy vencida”, expresó la joven en un video que subió a Instagram.

El repudio en redes fue generalizado y por su parte, la agrupación Actrices Argentinas, determinó que harán un marcha para apoyar a su colega en este difícil momento, en el que deberá comenzar el proceso desde cero otra vez. El encuentro será el jueves 10 de febrero a las 12 en el Consulado de Brasil, ubicado en Carlos Pellegrini 1363.

La convocatoria de Actrices Argentinas para apoyar a Thelma Fardín y a las víctimas de abuso sexual.

El colectivo emitió un comunicado en el que demostraron su rechazo al accionar del tribunal extranjero y explicaron que el objetivo de la convocatoria será para expresarse “contra la impunidad de la Justicia en Brasil”.

Además, incluyeron detalles sobre la causa legal que comenzó el 30 de noviembre de 2021 que ahora quedó suspendida. "El 7 de febrero, el Tribunal Regional Federal de San Pablo hizo lugar a un recurso presentado por la defensa de Juan Darthes y ordenó frenar el juicio que venía desarrollándose en la justicia federal. Esta decisión vuelve a foja 0 el proceso judicial, sin desarrollar los fundamentos y quitándole reconocimiento a la víctima, ya que sus abogados no pueden acceder al fallo completo", indica el texto.

Thelma Fardín deberá empezar de cero la causa legal contra Juan Darthés.

Durante la tarde del miércoles, Fardín declaró que se siente "agotada" por toda esta situación, pero aseguró que de todos modos su intención es enfocarse más que nunca en el juicio, para cerrar esta etapa oscura lo más pronto posible. Incluso, reveló que el fin de su relación con Camilo Vaca Narvaja, estuvo relacionado con la dificultad de mantener el vínculo, en el momento crítico que está viviendo.