El viernes pasado se originó un inesperado cruce televisivo entre Denise Dumas y Marcela Coronel. Tras debatir sobre la extensión de la cuarentena obligatoria, la conductora de "Hay que Ver" cruzó a su compañera cuando ella dijo que lo primordial era la salud pública.

Ante su afirmación, Denise exclamó: "Marce, no pasaste hambre. No sabés lo que es llegar a tu casa y no darle de comer a tu hija". Aquel comentario hizo que la panelista se ponga a llorar durante el corte del ciclo de espectáculos. Sin embargo, la esposa de Campi nunca estuvo en conocimiento de su angustia. "¿Pueden creer que nunca me enteré de nada?", reveló.

"Ese viernes estaba en mi casa y me pareció que fue un debate más de los tantos que hay. Marcela nunca se comunicó conmigo y los chicos de producción se ve que trataron de no intermediar. Llegué ayer y me dijeron ‘¡viste lo que pasó!’", sostuvo en diálogo con Ciudad Magazine.

"La quiero un montón a Marcela y no me pareció que fuera para tanto, sino un debate más. Es rarísimo. Por eso ni me imaginé que pudiera haberse ofendido. Yo en ese momento estaba en mi casa cuidando a mis hijos, haciendo malabares para salir al aire. Además, se hace difícil por el delay en el que una habla sobre sí misma, no se ve. Yo no tengo monitor ni retorno en mi casa, nada", explicó la conductora.

Inesperado cruce entre las integrantes de "Hay que Ver"

"No pude hablar con ella, pero hablé con la producción y me dijeron que se tomó unos días. Nos conocemos hace un montón y yo jamás tendría mala intención con ella, sino que estaba debatiendo una idea que tenía", indicó Dumas. Y agregó convencida: "Esto pasó hace tantos días que la realidad es que lo tendríamos que haber hablado en el momento. Yo nunca me enteré. Si algo te molesta de alguien uno se lo dice. Yo no sabría qué decirle a Marcela si la llamo. Pasaron muchos días, habló con mucha gente y no sabría qué decirle. Ella sabe que no tuve mala intención y tampoco sabía que dije algo que le molestó. No sabría qué decirle porque tampoco sé bien qué le molestó, ella nunca me habló".

"Me encantaría hablar y cuando me pueda explicar qué le pasó, obvio que limaría asperezas. Son muchos años que nos conocemos y nunca creí que podía llegar a este extremo un debate televisivo en el que ni siquiera le falté el respeto. No lo entiendo. Cuando se le pase el enojo y si tiene ganas de hablar, obviamente hablaremos. Ella sabe que soy una persona respetuosa", concluyó.