Este viernes por la tarde se emitió el último programa de "Hay que Ver" y Denise Dumas no pudo evitar las lágrimas al despedirse del ciclo que condujo en durante este tiempo con José María Listorti.

Emocionada por el cierre del ciclo, la conductora se angustió por tener que hacerlo sin su compañero y disparó: "Lo único que lamento de verdad y con el alma es que no esté José María. Después hemos laburado juntos y este laburo es así, todo el tiempo se terminan los programas y después vienen nuevos proyectos".

"José es como un hermano para mí y en estos momentos lo extraño. Pero, obviamente, así funcionamos. Él va a seguir con un proyecto que a partir del miércoles que viene lo van a ver acá y en este horario", anunció la presentadora televisiva.

Por último, manifestó: "Él me decía que lamentaba que estemos separados porque no íbamos a estar en los dos (en su nuevo programa). Y yo le dije que lo único que me da alegría es saber que sigue cuando se termine esto. José me emociona a mí. Nos estamos despidiendo y es como que falta él".