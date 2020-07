El cruce entre Denise Dumas y Marcela Coronel fue muy comentado en las redes. Todo comenzó cuando en "Hay que ver" debatían sobre la flexibilización de la cuarentena en el AMBA y la panelista se mostró disconforme con la decisión del gobierno.

La conductora defendió a las personas que pedían la reapertura de las actividades no esenciales para poder mantener a sus familias. “Vos no pasaste hambre. No sabés lo que es llegar a tu casa y no darle de comer a tu hija”, lanzó sin piedad Denise contra Marcela en medio de su opinión.

Desde ese momento comenzó una inesperada guerra entre ambas que terminó con la salida de la periodista al ciclo de El Nueve. "No me llamó, me ignoró y renuncié", contó Coronel, súper furiosa en "Los Ángeles de la Mañana".

Dumas, por su parte, se mostró indignada por los dichos de su ex compañera pero en las últimas horas reconoció que hablaron por teléfono y limaron asperezas: “Por suerte hablamos y me pidió disculpas por lo que dijo en algunos medios, de hecho me dijo que le dio una nota a Intrusos que saldría mañana (jueves). Más allá de eso, me comentó que le enojó mucho que no la haya llamado”.

Por otro lado, contó en Teleshow que no se había dado cuenta del malestar y enojo de la comunicadora: “Se lo pude explicar y se dio cuenta de que yo nunca me había enterado. Igualmente le dejé en claro que si algo le molestó no había sido personal y me creyó. Hablando todo se soluciona y estuvo buenísimo”.