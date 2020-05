Tras un gran año laboral en "Argentina, tierra de amor y venganza", Delfina Chaves se convirtió en una de las personalidades más destacadas en el mundo de la farándula argentina.

A partir de su salto al estrellato por ser parte de la novela más exitosa del 2019, la joven de 24 años admitió que varias marcas comenzaron a buscarla para que promocione sus productos. Sin embargo, reveló que tuvos momentos donde reflexionó sobre si era correcto ceder su imagen a esas marcas.

En medio de la polémica por las "maquinitas para la piel" y las denuncias de estafa piramidal que promueven ese tipo de negocios, la hermana de Paula Chaves aseguró que por su figura "entra en los estándares de belleza" y que varias marcas, entre ellas algunas de cosmética y cuidados corporales, la convocan.

"Ahí hay algo de querer romper con eso. Yo sé que las marcas me llaman porque entro dentro de ese estándar y es muy difícil poder romper eso cuando vos representás todo eso también", manifestó en diálogo con "Últimos Cartuchos".

Delfi Chaves, muy cómplice con su hermana Paula.

Y agregó: "Hay muchísimas cosas a las que les digo que no, porque no me gusta lo que se vende" y como ejemplo destacó el caso con una empresa de productos para la piel.

"Que una marca me pague para que yo diga que tengo la piel así porque uso ese producto, entonces, todas las chicas van a comprar el producto. Yo tengo la piel así porque tengo buena genética, por mi vieja y mi abuela. Hay algo de saber que vos entrás dentro de esos estándares de belleza para poder vender. Para sacarle un beneficio, pero lo estoy construyendo", reveló la joven.

Por último, le consultaron sobre su sexualidad y contó que nunca hizo un trío pero que estaría dispuesta a hacerlo. "Si me gustan las dos personas, si, no tendría problema en hacerlo", concluyó.