"¡Hola amores! ¡Quiero compartir con ustedes que hoy me despedí de mis compañeras de @incorrectas con todo el amor del mundo, fue un trabajo increíble, gente maravillosa a la cual voy a querer toda la vida! Voy aprovechar la oportunidad que se me dio para estudiar, algo que tengo pendiente desde hace muchos años. ¡Gracias por tanto!". Con estas palabras, Celina Rucci anunció su despedida del ciclo de Moria Casán en América para arrancar un nuevo proyecto en Estados Unidos.

Fue la propia diva ortomolecular quien dio detalles de la partida de su ahora ex vayaina. Resulta que Rucci se quedará a vivir en el norte del hemisferio junto a su nueva pareja, quien hasta ahora no se conoce su nombre. Aunque, si se sabe que se trata de un médico rosarino radicado hace años en el país gobernado por Donald Trump.

.

Con apenas seis meses de romance, Pamela David, amiga de Rucci, y Daniel Vila fueron los encargados de alimentar la relación entre los dos, ya que conoció al médico luego de que él llevara a cabo la operación de la pareja de Pamela en 2018.

Por otro lado, a principios de enero, la One habló demás y dejó al descubierto el nuevo amorío de su panelista. "Se va con la Rucci… la Rucci tiene novio", disparó Moria al entregarle unos alfajores de canje.

Cecilia Rucci se va a Estados Unidos por amor.

De inmediato, Celina le pidió a la conductora silencio tras llevarse su dedo índice a los labios, señal que la conductora de "Incorrectas" no vio. ¿Por qué Rucci no quiso que se supiera? Para ese entonces, la ex ganadora del " Bailando por un sueño" se había mostrado con Manu, un hombre con el que mantuvo un romance de pocos meses y que había blanqueado en sus redes sociales.