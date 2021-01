A pesar de tener todos los cuidados correspondientes para evitar el coronavirus, Débora D'Amato reveló en sus redes que fue contacto estrecho de una persona con Covid-19 y tras hacerse el hisopado el resultado fue positivo.

"Soy covid positivo. Mi hija Lola no. De todas formas es parte de mi burbuja diaria, por ende lo mío fue percepción ante un positivo (laboral) cercano. En cuanto me enteré el positivo de mi compañera, me hisopé sin síntomas", escribió la periodista de "Intrusos".

Además, aclaró: "Siete días atrás fue mi último contacto con ella". Junto a su posteo en Instagram, la panelista reveló que su hija no contrajo el virus y relató cuáles son los síntomas que padece: "Lola hisopada, pilas, activa. Yo no. Mi percepción fue acertada y el hisopado se hizo a la tarde y a las pocas horas me dieron el resultado. Ahora tengo fiebre, tos, dolor de cuerpo y más. Difícil con una beba activa pero no hay opción. Gracias por el interés".

Su publicación cosechó cientos de comentarios entre ellos el de Nazarena Vélez, quien expresó: "Pronta recuperación". También, Mar Tarres comentó sincera: "No entiendo por qué todos salen a aclarar que son covid positivo como si fuera un delito. Mi reina basta con que pongas me contagié y punto. No hay dar explicaciones de por qué nos contagiamos. Como si nosotros tendríamos la culpa de que este virus exista. Lamentablemente tenés que seguir trabajando para mantener a tu familia y estás expuesta al riesgo de contagiarte todos los días a toda hora. Fuerzas y que salgas rápido".