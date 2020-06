@soficrotti

Guido Süller causó preocupación la semana pasada, luego de estar desaparecido durante más de una semana. Su "amigo" Federico Acosta fue quien le reveló en exclusiva a DiarioShow.com que el mediático había abandonado la casa de la amiga con quien hacía la cuarentena tras una fuerte pelea.

Días después, finalmente Guido salió a hablar y aseguró que se encontraba bien, pero no quiso revelar dónde estaba. "Estoy solo, no estoy en contacto con ningún ser humano", explicó.

Pero ahora, la historia tiene un nuevo capítulo, ya que a pesar de los obstáculos, Federico decidió hacer todo para acompañar a Guido en este duro momento.

En diálogo con DiarioShow.com, Acosta contó que su instinto le decía que Süller había regresado al camping de Zárate donde había quedado encerrado en la primera parte de la cuarentena.

"Soy un chico isleño gran parte de mi vida viví con mi familia en la isla de Zárate, Campana. Conozco el lugar como la palma de mi mano, sé que el lugar está cerrado, pero como Guido paso gran parte de la cuarentena ahí, entonces me tiré un lance. Me subí a un bote ya que es zona de pescadores y cruce el Paraná, que por esa zona no es tan ancho", reveló como si se tratara de una película.

Y contó cómo fue el reencuentro: "Yo sabia muy bien que Guido estaba en la cabaña 5 entonces supuse que podría volver a estar ahí y acerté. Lo encontré un poco triste con los ojos con lágrimas, el viene de pasar un año bastante difícil y comprendí que se le sumó toda esa tristeza".

"Nos vimos y nos abrazamos fuerte en silencio", detalló y agregó: "Pienso que fue un acto de amor, no lo sé porque yo todavía no conocí el amor".

El reencuentro.

"Actué por impulso y no me arrepiento de nada voy a tratar de que Guido recupere la sonrisa. Tengo planeado quedarme unos días. Aceptó que haga cuarentena con él y se siente mejor... le alegré bastante. Quizás nos demos una oportunidad para estar juntos", concluyó.