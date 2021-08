Carina Zampini es una de las conductoras más queridas del país, con un ejército de fans que la acompañan en todos sus proyectos y un curriculum con grandes personajes. Hoy al frente de "El gran premio de la cocina", programa que prontó llegará a su fin, planea sus próximos pasos y en DiarioShow.com repasamos toda su vida y larga trayectoria en la TV.

Zampini comenzó su carrera artística a la corta edad de los nueve años en distintas escuelas de teatro y logró construir una carrera como actriz que ya lleva más de veinte años de éxitos como "Mujercitas", "Padre Coraje" y "Dulce Amor". Sin embargo, una vez consolidada en el medio argentino, la intérprete mutó para el lado de la conducción y en la actualidad se luce como presentadora en "El Gran Premio de la Cocina".

.

La actriz recorrió un largo camino para convertirse en la profesional que es en la actualidad frente a las cámaras. A pesar de que define a Haedo como su hogar ya que es donde se afianzó su familia, Zampini vivió una dura infancia de mudanzas, desarraigo y cambios que la marcaron.

"Hasta los diez años viví en muchos lugares diferentes. Nací en Capital Federal, y luego pasé por San Clemente del Tuyú, Ramos Mejía, y Córdoba Capital. Mi papá era un busca y entonces siempre estaba viendo nuevas propuestas de trabajo. Estuvimos de un lado para el otro. Hizo de todo, hasta tuvo una bicicletería y una chopería. Todos lo acompañábamos y trabajábamos con él", explicó sobre la vida nómade que atravesó en diálogo con La Nación.

Zampini en los comienzos de su carrera actoral.

No obstante, todo lo vivido logró moldearla libre de prejuicios: "Esa vida nómade me hizo más desarraigada del apego físico con las cosas. Y eso está muy bien. Uno es uno con uno, viviendo donde sea. Eso te va formando, te da seguridad. Para mí no fue negativo ni traumático. No lo tengo así en mi inconsciente".

Con varios años de actuación amateur encima, Zampini trabajaba en un local de un shopping vendiendo vajilla y fue "descubierta medio de casualidad" por Alejandro Romay en un casting en Canal 9.

Alejandro Romay la eligió en un casting de Canal 9.

A diferencia de lo que contó Mirtha Legrand, quien aseguró que el empresario la reclutó mientras era cajera de un supermercado, la actriz recordó lo sucedido: "Alejandro me vio en un casting y dijo: ‘quiero que contraten a esta chica. No importa para qué, después vemos donde la ponemos’. Y me llamó en persona. Yo no podía creerlo".

"Cuando Romay me llama yo no sabía qué hacer porque no quería dejar el local y quedarme sin trabajo. Y Diego, el dueño -que siempre lo recuerdo con mucho amor- me dijo: ‘Carina, andá, probá y si no te va bien yo te vuelvo a contratar’. Fue determinante para que yo me anime", agregó sobre el pequeño empujón que tuvo para dedicarse por completo a la actuación.

Este pequeño encuentro con "El Zar de la Televisión" propulsó su nombre y esto le consiguió el rol con el que saltó al estrellato en "Por Siempre Mujercitas": la villana Carla Lucero.

Carina Zampini como la malvada Carla Lucero.

Tanto fue el éxito de Zampini como Carla Lucero en la telenovela de Canal 9 que decidieron que repitiera el personaje en la ficción "Ricos y Famosos", producción que protagonizaba junto a Natalia Oreiro y Diego Ramos. La actriz tenía tanta llegada como la malvada más conocida del país que persona que se cruzaba en la calle, persona que le decía "hija de put...".

Ante la posibilidad de elegir entre interpretar a las "buenas" o a las "malas", Carina fue contundente con las malvadas: “Son personajes que tienen muchos matices, te sacan todo el tiempo de la rutina, tienen mucha acción, son el hilo conductor”.

"Tener la oportunidad como actriz de haber hecho un personaje que quede en la memoria de la gente a través de los años es un privilegio".

En diálogo con Ciudad Magazine, la actriz se mostró agradecida por las repercusiones que tuvo su rol en los espectadores: "Mi primer personaje, Carla Lucero, lo hice en Mujercitas cuando tenía 19 años y le voy a estar eternamente agradecida porque fue el que me permitió ir construyendo un caminito dentro de esta profesión. Tener la oportunidad como actriz de haber hecho un personaje que quede en la memoria de la gente a través de los años es un privilegio. No nos pasa a todos".

Zampini y Oreiro en "Ricos y Famosos".

Gracias a sus roles como malvada en las producciones de Canal 9, Zampini recibió el premio Viva a la Mejor Villana de Telenovela en el 2000.

La rubia participó de otras telenovelas, tanto en roles secundarios como en el protagónico, en "Gasoleros", "Por el nombre de Dios", "Calientes", "Luna Salvaje", "Franco Buenaventura: el profe", "Infieles", Padre Coraje", "Hombres de honor", "Botines", "Collar de Esmeraldas", "Mujeres de Nadie" y más producciones.

.

Después de todas estas telenovelas, Zampini se tomó un tiempo para participar de algunas obras de teatro, donde inició su carrera artística, como "Flores de Acero", en el personaje de Julia. También se lució en la comedia "Rumores", con Carlos Calvo, Nico Vázquez, Reina Reech, Andrea Frigerio, Diego Pérez, Eunice Castro y Marcelo de Bellis.

En el 2010 regresó a la televisión para desempeñarse en el rol de Martina Figueroa, la contrafigura de la villana Juana Viale en "Malparida", un papel distinto al usual para Zampini.

La muerte del personaje de Zampini en "Malparida".

Sin embargo, el rol de las malvadas llegaron a su fin para Carina ya que el cambio llegó de la mano de Victoria Bandi en "Dulce Amor", la telenovela romática que protagonizó junto a Sebastián Estevanez.

En una charla íntima con Ciudad, la artista confesó que su rol en la novela de Telefe definió un antes y después en su carrera: "Marcó una especie de bisagra. No sabría explicarte muy bien por qué. Entiendo que la gente se identificó con Victoria de una manera muy fuerte porque es un personaje que no tiene grietas. Es sano, honesto, puro y trabajador. Es justiciero, tiene carácter, es amoroso y tierno. Tiene los mejores valores y la gente agradeció eso.

"Va a ser un antes y un después en ese sentido. También es el personaje que me despegó de las malas. Más allá de que había hecho personajes de buena antes", expresó sobre su interpretación de Bandi y las diferencias con los roles que tuvo antes.

La pareja de Estevanez y Zampini en la ficción era sumamente amada por los televidentes.

"¡Ese año hubo muchísimos niños que nacieron y se llamaron Marcos y Victoria! Son cosas que uno no tiene ni en la imaginación como posibilidad. Además, no tengo una personalidad estratega, de diseñar un camino y querer ir para determinado lugar. Voy viviendo el día a día, y disfrutando de lo que hago", comentó muy emocionada.

Fue tan grande el amor que recibió la pareja de actores por su interpretación en la novela que el productor Quique Estevanez los convocó nuevamente para ser los protagonistas en la historia "Camino al amor".

"Fue fundamental la química con Sebastián porque la gente amó, defendió y pidió por la pareja. Era muy difícil escribir este programa para los autores porque la gente no permitía que no tuvieran escenas juntos", recalcó sobre el apoyo de los fanáticos.

Sebastián Estevanez y Carina Zampini fueron muy queridos por sus papeles en "Dulce Amor" y "Camino al Amor".

A diferencia de su carrera profesional, Carina se mostró muy silenciosa respecto su vida privada. La actriz fue madre a los 22 años de su único hijo Manuel, fruto de su relación con Pablo Arce, con quien estuvo casada por 12 años y se separaron en 2008.

La intérprete señaló que le parece muy importante tener un perfil bajo en un medio tan público pero destacó que le sale naturalmente: "Sucede así porque así soy. No es una estrategia. No pienso en eso. Así me sale y así soy. No siento la restricción de no hacer cosas para que no me vean. Desde ya, me mido y sé a qué lugares ir si quiero tener una salida pública tranquila y no estar expuesta. Pero me vinculo con naturalidad con la gente, con los medios. Por otra parte, me gusta poco salir. Prefiero invitar a casa o ir yo a la de mis amigos, o estar con mi hijo".

"Es fuerte ser conocido y recibir el amor de la gente. Si uno no tiene la vida clara, en general, se puede comer el cuento que quiera".

"Es un medio en el que todo lo que sucede es particular. Es fuerte ser conocido y recibir el amor de la gente. Si uno no tiene la vida clara, en general, se puede comer el cuento que quiera. Es una elección. Esto es un trabajo, a mí me encanta, pero soy consciente que hoy está y mañana puede no estar o que me puede ir mal", manifestó la actriz en La Nación.

Carina compartió una importante reflexio: "Trato de tener presente el tiempo que yo me tengo que construir y eso va más allá de todo eso y eso se lo transmito a mi hijo. Es buscar el equilibrio entre lo que digo, lo que pienso y lo que hago. Lo que nos define no es lo que hacemos sino cómo hacemos lo que hacemos. Llego temprano, soy respetuosa, me llevo bien, hago a conciencia mi trabajo".

La artista y su hijo Manuel.

Una vez consolidada como actriz, Carina decidió dar un paso y mutar al rol de conductor en un programa de televisión. La mediática comenzó junto a Gerardo Rozín en el ciclo matutino de Telefe "Morfi, todos a la mesa".

"La conducción fue una revelación tardía y descubrí que me gusta. Amo actuar, pero en la conducción soy yo, sin personajes", argumentó en diálogo con La Nación.

En la pantalla de Telefe destacó por su labor de presentadora, pero tras un año y medio al frente del programa, Zampini decidió dar un paso al costado ya que sentía que "era una etapa cumplida". También se sumó a Marley en el reality "Despedida de solteros" en el mismo canal pero lo dejó después de algunos meses.

Carina Zampini destacó por su conducción en "El Gran Premio de la Cocina".

No obstante, la conductora encontró su lugar como conductora estrella en "El Gran Premio de la Cocina" de El Trece con Juan Marconi como co conductor. Junto a Feli Pizarro, Mauricio Asta y Christian Petersen como jurados de la competencia, la actriz logró crear un ambiente de compañerismo y devoción en el programa que emocionó a todos sus televidentes.

"La verdad es que descubrí un rol que me apasiona y entretiene. Me gusta esa cercanía con la gente porque sos vos mismo, no estás interpretando a un personaje. Por más que me encante actuar, eso me resulta atractivo", aseguró sobre su rol como presentadora del reality.

Desde el comienzo de la competencia gastronómica en 2018, Carina protagonizó graciosos momentos con el chef Christian Petersen ya que se los vinculó románticamente por las picantes declaraciones que se dedicaban ante las cámaras. Sin embargo, esto no fue más que un divertido acto planeado entre el cocinero y la intérprete.

El falso casamiento entre Zampini y Petersen en "El Gran Premio de la Cocina".

Tras casi tres años al frente del programa culinario, la actriz y conductora habría decidido dar un paso al costado después de la finalización de la temporada 13 del reality. Aunque recibió varias propuestas actorales, según informó La Pavada de Diario Crónica, Zampini estaría planeando armar las valijas y emprender un viaje hacia Europa para visitar amigos. ¡Habrá que estar atentos para ver es lo que le depara en el futuro de Carina Zampini!